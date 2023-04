يمكن أن ينقذ الملايين.. موديرنا تكشف موعد جهوزية لقاح لعلاج السرطان

كشفت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أن اللقاح الذي تطوره لعلاج مرض السرطان، سيكون جاهزا بحلول عام 2030.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الدكتور بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا قوله إنه يعتقد أن “لقاحا يستهدف أنواعا مختلفة من الأورام الخبيثة، سيكون جاهزا مع نهاية العقد الحالي”.

ورجّح بيرتون أن “ينقذ هذا اللقاح الفعال للغاية الملايين من الأرواح”.

وتوقع بيرتون أنه من الممكن التوصل إلى لقاحات لجميع أنواع الحالات المستعصية، مما ينقذ مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من الأرواح.

