يمكن أن ينقذ الملايين.. موديرنا تكشف موعد جهوزية لقاح لعلاج السرطان

كشفت شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أن اللقاح الذي تطوره لعلاج مرض السرطان، سيكون جاهزا بحلول عام 2030.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الدكتور بول بيرتون كبير المسؤولين الطبيين في موديرنا قوله إنه يعتقد أن “لقاحا يستهدف أنواعا مختلفة من الأورام الخبيثة، سيكون جاهزا مع نهاية العقد الحالي”.

ورجّح بيرتون أن “ينقذ هذا اللقاح الفعال للغاية الملايين من الأرواح”.

وتوقع بيرتون أنه من الممكن التوصل إلى لقاحات لجميع أنواع الحالات المستعصية، مما ينقذ مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من الأرواح.

Cancer and heart disease vaccines ‘ready by end of the decade’. It’s all based on the tremendous success of the Covid vaccine. So you know what that means. https://t.co/ZMjblVa0sK — Steve Kirsch (@stkirsch) April 8, 2023

وأضاف “اللقاحات المنتظرة قد تمكنا من تغطية التهابات الجهاز التنفسي المتعددة بحقنة واحدة، مما يسمح بحماية الأشخاص المعرضين للخطر من فيروس كورونا والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي”.

وأوضح بيرتون أنه يمكن علاج التهابات الجهاز التنفسي المتعددة بحقنة واحدة، مما يسمح بحماية الأشخاص المعرضين للخطر من كورونا والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي، في حين أن علاجات الحمض النووي الريبوزي المرسال التجريبي (mRNA) يمكن أن تكون متاحة للأمراض النادرة التي لا توجد لها أدوية حاليا.

وتعمل علاجات mRNA عن طريق تعليم الخلايا كيفية صنع بروتين يحفز استجابة الجسم المناعية ضد المرض.

وتابع بيرتون “أعتقد أنه سيكون لدينا علاجات تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال للأمراض النادرة التي لم تكن قابلة للعلاج في السابق”.

وأضاف “بعد 10 سنوات من الآن، سنقترب من عالم يمكن فيه تحديد السبب الجيني للمرض وعلاجه عبر تقنية تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال “mRNA”، وهي التقنية نفسها التي اعتُمدت في التوصل إلى لقاح كورونا.