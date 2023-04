جدري القرود.. أول إصابة منقولة محليا في دولة آسيوية

أعلنت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود المنقول محليا، وارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 6 حالات.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)، في بيان، أن الشخص المصاب بطفح جلدي أُبلغ عن حالته، الخميس، وثبتت إصابته بجدري القرود في اليوم اللاحق، حسب ما أفادت وكالة “يونهاب” المحلية.

وقالت الوكالة إن “الشخص ليس لديه سجل سفر إلى خارج البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

South Korea 🇰🇷 reports 1st locally transmitted case of mpox.

A total of five cases have been reported in the country. pic.twitter.com/bal84DzM3l

