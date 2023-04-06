الصحة العالمية تتحدث عن موعد رفع الطوارئ المتعلقة بكورونا

قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إنه يتوقع أن ترفع المنظمة حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد في وقت ما هذا العام.

وتواصل المنظمة اعتبار جائحة فيروس كورونا المستجد حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي منذ أكثر من 3 أعوام بعد تقييمها الأصلي.

وأضاف مدير المنظمة “أرى أننا سنتمكن من رفعها هذا العام”، ومن المقرر اجتماع لجنة الخبراء الخاصة بحالة الجائحة في مايو/أيار المقبل، لكن المسؤول الدولي لم يقدم إطارًا زمنيًا محددًا لذلك.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية شهر مارس/آذار الماضي، أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا.

لكن المنظمة قالت إن المجموعات الأكبر سنًا والمعرضة لخطر كبير، يجب أن تحصل على جرعة تطعيم معززة من 6 أشهر إلى 12 شهرًا بعد آخر جرعة.

وأوضحت أن الهدف هو تركيز الجهود على تطعيم أولئك الذين يواجهون خطرًا أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار المناعة السكانية العالية المستوى في أنحاء العالم بسبب انتشار العدوى والتطعيم.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قررت منظمة الصحة العالمية إبقاء حالة الطوارئ القصوى حيال الجائحة بعد 3 سنوات من إعلان المرض حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.

وجاء القرار بناء على توصيات لجنة الطوارئ في المنظمة بشأن الجائحة.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2020، أعلنت اللجنة أن فيروس كورونا المستجد يمثل “حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولي”، ولم تكن قد سُجّل آنذاك خارج الصين سوى أقل من 100 إصابة من دون أي وفاة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن نهاية الجائحة “في الأفق”.