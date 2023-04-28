تقرير: تيرزيباتيد.. عقار جديد للمساعدة على فقدان الوزن

نشرت جريدة ديلي تليغراف البريطانية، تقريرًا في صفحتها الصحية، حول عقار جديد يساعد المرضى الذين يعانون من السمنة، أو داء السكري على فقدان الوزن بشكل سريع.

التقرير الذي أعدته مراسلة الشؤون الصحية، ليزي روبرتس، يشير إلى أن العقار الجديد، (ترايزيباتايد)، الذي تصنعه شركة إيلي ليلي، البريطانية، يوفر إمكانية فقدان أكثر من 16 كيلوغرامًا من الوزن.

وتوضح ليزي أن العقار يُؤخذ مرة واحدة أسبوعيًا، ويجعل الشخص يشعر بالامتلاء، وعدم القدرة على تناول الكثير من الطعام لفترات أطول، ما يجعل الفجوة بين الوجبات أطول، مضيفة أن العقار لا يكتفي بذلك، بل بعد تناول المريض أي وجبه، يقوم العقار بمحاكاة هرمونات معينة يفرزها الجسم تجعله يشعر بالشبع، وتعمل على فقدان الوزن في الوقت نفسه.

وتؤكد ليزي أن العقار عبارة عن حقنة تؤخذ مرة واحدة كل أسبوع، وقامت سلطات الأدوية والعقاقير البريطانية، بالموافقة عليه العام الماضي، ويتوقع أن يكون متاحًا في بريطانيا في وقت قريب.

ويكشف التقرير أن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للعقار، أوضحت أن مرضى السكري من النوع الثاني، الذين يعانون السمنة، فقدوا نسبة كبيرة من وزنهم، أكبر بكثير مما يمكن أن يفقدوه باستخدام الأنظمة الغذائية، والتدريبات الرياضية بمفردها، بل فقد بعض المشاركين، نحو 16% من وزنهم، بعد الحصول على 15 مليغرامًا من العقار أسبوعيًا، بينما فقد آخرون حصلوا على 10 مليغرامات من العقار 13% من وزنهم، بينما كان المشاركون جميعهم في التجربة ملتزمين بنظام غذائي قليل السعرات، ويمارسون تدريبات رياضية منتظمة.

وتنقل ليزي عن الدكتور كونال غولاتي، مدير بحوث مرض السكري في شركة إيلي ليلي شمال أوربا، قوله إنه “من الصعب التعامل مع مرض زيادة الوزن، والأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمرضى النوع الثاني من السكري”.

ويضيف غولاتي أن “منع السمنة أمر شديد الأهمية، لكن من المهم أيضًا أن نواصل الأبحاث للوصول إلى علاج للسمنة”.

وتختم ليزي بالقول إن السلطات الصحية، قامت قبل أشهر قليلة، بالسماح باستخدام عقار (ويغوفي) في القطاع الصحي العام، للمساعدة على خسارة الوزن، وإن عقار (ترايزيباتايد) الجديد، بعد حصوله على موافقة المعهد الوطني للرعاية الصحية في بريطانيا، الشهر الماضي، سيكون متاحًا لأكثر من 35 ألف شخص في البلاد كل عام.