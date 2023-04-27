مع الحكيم.. تحقيق بريطاني يكشف خطر الأظافر اللاصقة وملمعات “الجِل” (فيديو)

حذر خبراء من خطر ملمعات الأظافر (الجِل) في صالونات التجميل بسبب إمكانية تسربها إلى الجلد، وأعلن مكتب الحكومة البريطانية لمعايير وسلامة المنتجات فتح تحقيق بعد تسجيل عدة إصابات بأعراض حساسية شديدة.

وتستقطب صالونات التجميل بالعالم ملايين النساء، في حين أثير في بريطانيا جدل حول (جِل) الأظافر، وهو طبقة سميكة من الطلاء تبقى مدة تصل إلى 3 أسابيع، ولا يمكن إزالتُها بسهولة عكس الطلاء العادي.

وكشفت الأبحاث أن (جِل) الأظافر يحتوي على مادة “الميثاكريلات” التي تسبب حساسية إذا تسربت إلى الجلد، وقالت المختصة بالجلد والتجميل الدكتورة جهينة حايك، إن ملمعات الأظافر يمكن أن تؤدي إلى تحسس الجلد بالفعل.

وأوضحت المختصة لبرنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن الخطر يكمن في أن هذا النوع من الطلاء يحتوي على مادة قد تؤدي إلى ارتخاء الأظافر وتطور الطفح الجلدي الحاد والحكة.

وأفادت أن من يعانون هذا النوع من الحساسية لا يمكنهم تحمل التعرض لمادة “الميثاكريلات” في حال الاحتياج إلى حشوات الأسنان أو استبدال مفصل الورك أو حتى جراحة المياه البيضاء في العين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عمليات تجميل الأظافر بالجل -عند شخص غير متدرب- هي السبب الأكثر احتمالًا في إثارة هذه الأعراض، وينصح المتخصصون بوضع جل الأظافر عند متخصصين مُدرَّبين في ذلك.