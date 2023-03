اليونيسف تحذّر.. أكثر من مليار فتاة وامرأة يعانين سوء التغذية

قرعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ناقوس الخطر بعدما شهدت أعداد المراهقات والنساء الحوامل والمراضع اللاتي يعانين سوء تغذية شديدا، زيادة بنسبة 25% في 12 بلدًا تشكّل “مركز” أزمة الغذاء العالمية.

وقالت اليونيسف في تقريرها الذي نشرته أمس الاثنين بعنوان “يعانين نقص التغذية والتجاهل: أزمة تغذية عالمية للمراهقات والنساء”، إنّ أرقامها تستند إلى البيانات المتعلّقة بنقص الوزن وفقر الدم في معظم دول العالم.

وأشارت إلى أنه بين عامي 2020 و2022 زاد عدد المراهقات والنساء الحوامل والمراضع اللاتي يعانين سوء تغذية شديدا من 5.5 إلى 6.9 ملايين، وهو ما يعادل نسبة 25% في 12 دولة جراء تأثيرات أزمة الغذاء العالمية.

وهذه الدول الـ12 هي إثيوبيا، وأفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجنوب السودان، والسودان، والصومال، وكينيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، واليمن.

وأضافت البيانات أن القسم الأكبر من هذه المعاناة يتركّز في الدول الأكثر فقرًا، وبالتحديد في منطقة جنوب آسيا ومنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وهما مركز أزمة التغذية لدى المراهقات والنساء.

وأضافت اليونيسيف أن 2 من أصل كل 3 مراهقات ونساء يعانين نقص الوزن في هاتين المنطقتين تحديدا، فضلا عن معاناة 3 من كل 5 مراهقات أو نساء فقر الدم.

