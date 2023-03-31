كيف تتغلب على الرغبة في تناول الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية؟ مع الحكيم يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور رضا الشيخ المختص في التغذية العلاجية، على سؤال الذكاء الاصطناعي كيف يمكن التغلب على الرغبة في تناول الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية.

وأفاد لبرنامج (مع الحكيم) على قناة الجزيرة مباشر، بأنه يمكن استبدال هذه الأطعمة بأخرى طبيعية وبسعرات أقل، حتى تقلل من نسبة زيادة الوزن.

وقال المختص في التغذية أنه ينبغي التدرب على إيجاد البدائل الصحية للأطعمة العالية السعرات، مضيفًا أن ذلك قد يجعل الراغب في فقدان الوزن يأكل بشكل طبيعي دون حرمان نفسه مما يشتهي لكن بشكل صحي.

وأعطى الضيف مثالًا بحلويات شهر رمضان المبارك، واختار القطايف، موضحًا أن القطعة الواحدة منها قد تتراوح سعراتها الحرارية بين 300 و500 سعرة، حسب مكوناتها.

ونصح مختص التغذية بتناول القطايف غير مقلية واستبدال حشوتها (الجبن مثلًا بمكون آخر طبيعي مثل التمر) مع صنع القِطر بطريقة صحية أكثر تحترم الحمية.

ويرى المتحدث لـ(مع الحكيم) أن هذه البدائل تجعل الأكل صحيًا دون تغيير كبير في الطعم، وأن هذه الخطوات قد تقلل 70% من السعرات الحرارية.

وأوصى الدكتور الراغبين في فقدان الوزن باستحداث بدائل بشكل مستمر لبلوغ هدفهم دون الشعور بالحرمان الذي قد يصيب بالإحباط ويجعل متبع الحمية يعدل عن حميته.