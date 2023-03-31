خلال الحمل.. النساء الأمريكيات ذوات البشرة السمراء أكثر عرضة للوفاة عن النساء البيض

حذّر تقرير في الولايات المتحدة من زيادة كبيرة في معدل وفيات الأمهات الأمريكيات بسبب الحمل بناء على إحصاءات عام 2021.

وبلغ معدل وفيات الأمهات نحو 33 حالة لكل 100 ألف ولادة عام 2021، بزيادة كبيرة عن 2020، وهو المعدّل الأسوأ بين الدول الصناعية.

وأظهر التقرير أن النساء ذوات البشرة السمراء أكثرُ عرضة للوفاة بمرتين من النساء البيض.

وتُعرّف منظمة الصحة العالمية وفيات الأمهات بأنها تلك التي تحصل “أثناء الحمل أو بعد نهايته بـ42 يومًا لأي سبب يتعلق بالحمل”.

ولم يقدم المركز الوطني للإحصاءات الصحية تفسيرًا لذلك، إلا أن خبراء أمريكيين رجّحوا أن تكون الجائحة عاملًا مهمًا في هذا الإطار، فضلًا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص إمكانات الحصول على الرعاية قبل الولادة وبعدها.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس استنكر في وقت سابق ازدياد حالات الوفاة خلال الحمل بين النساء في العالم.

وقال في حين أن الحمل ينبغي أن يكون فترة مفعمة بالأمل وتجربة إيجابية لجميع النساء، فإن من المحزن أنه لا يزال يمثل تجربة محفوفة بمخاطر جمّة بالنسبة لملايين النساء في جميع أنحاء العالم ممن يحتجن إلى رعاية صحية.

وأضاف أن الإحصاءات الجديدة تكشف عن الحاجة الملحة لضمان حصول كل امرأة وفتاة على الخدمات الصحية الحيوية قبل الولادة وخلالها وبعدها، وأن تعطى كلٌ منهن حقها.