مع الحكيم.. ستفقد 5 كيلوغرامات من وزنك في رمضان إذا اتبعت هذه الخطوات (فيديو)

قال الدكتور رضا الشيخ المختص في التغذية العلاجية، إن رمضان فرصة مناسبة لنقصان الوزن، إذ يستهلك الجسم السكر المخزن في الدم والعضلات والكبد خلال الساعات الست الأولى من الصيام.

وأوضح في برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر، أن الجسم يبحث بعد ذلك عن مصدر آخر لإنتاج الطاقة، فيلجأ إلى الدهون المُخزّنة، وتكون هذه فرصة لزيادة معدل الحرق.

ويحسن الصيام وفق المتخصص، حساسية الخلايا في الجسم لمادة الأنسولين، وبالتالي فإن الصيام فرصة أيضا لمن يعانون مقاومة الأنسولين لإنقاص الوزن، مع ضرورة اتباع نظام غذائي صحي.

وأفاد الدكتور أن فقدان كيلوغرام واحد في الأسبوع و5 في الشهر هو معدل مناسب، إلا أن الرقم قد يتغير من شخص لآخر حسب الطول والوزن ومكونات الجسم لا كتلته.

ومضى إلى أن أصحاب الأوزان العالية يمكنهم فقدان نحو 10 كيلوغرامات في الشهر، حسب نسبة الدهون في أجسامهم.

وحدّد الدكتور رضا الشيخ لبرنامج (مع الحكيم) الخطوات التي يمكن اتباعها لإنقاص الوزن في شهر رمضان، قائلا إن وجبتي الإفطار والسحور ينبغي أن تكونا متوازنتين.

ونصح المختص في التغذية بترجيح الخضراوات والبروتين في الوجبات أكثر من النشويات مع تحديد عدد سعرات المنتجات الغذائية وممارسة ما بين 30 و45 دقيقة من الرياضة في اليوم، وشرب ما بين 8 و10 أكواب من الماء في اليوم، وتجنب الحلويات قدر المستطاع.

وتحدث الشيخ عن أخطاء ربما يقع فيها الراغب في إنقاص الوزن في رمضان، بدءًا بتناول الحلويات وإن كانت قطعة صغيرة يظن أن تأثيرها محدود، موضحًا أن قطعة واحدة من الكعك أو قطعة كنافة تحتوي على ما بين 350 و400 سعرة حرارية.

ونصح الدكتور في علوم الأغذية بترك المشروبات الرمضانية المحلاة، خاصة المساحيق التي تخلط بالماء، وكلها عبارة عن سكريات لا تفيد الجسم، مبيّنًا أنه يمكن أن يُستبدل بها مشروبات مثل “التمر الهندي بالكركديه”.

ولا يرى المتخصص ضررا في خرق الحمية الغذائية في يوم أو أسبوع من رمضان، إذ إنه بذلك يزيد الجسم كيلوغراما واحدا أو اثنين يمكن فقدانهما بالعودة إلى الحمية من جديد.

وحذر الدكتور من استخدام الميزان بشكل يومي لمن يتبعون حمية غذائية، مشيرا إلى أن وزن الجسم قد يزيد بأكل وجبة أو شرب كمية من الماء، في حين أن الأزمة هي زيادة الدهون تحديدا.

وأشار إلى أن هذا التصرف قد يُشعر متبع الحمية بالإحباط ويدفعه إلى الامتناع، وفضّل المتخصص أن تجري مراقبة الوزن على الميزان مرة كل أسبوعين.

أما عن الرياضة في شهر رمضان فقال المختص، إن من يمارس الرياضة قبل الإفطار عليه أن يكون شخصا سليما لا يعاني من أي أمراض، وأن يشرب كميات كبيرة من الماء بين الإفطار والسحور، وأن يكون النشاط الرياضي بسيطا مثل الجري الخفيف أو المشي في مكان مفتوح حتى لا يسبب تعرّقا شديدا.

وأوصى بأن تكون ممارسة الرياضة بعد الإفطار بثلاث ساعات وبعد الأكل، وأن لا تزيد على ساعة في اليوم، وأن تكون نوعا خفيفا من الرياضة.