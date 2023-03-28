الصحة العالمية تعلن توصياتها للتطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية مراجعتها للتوصيات المتعلقة بعملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة أن الأطفال والمراهقين الأصحاء قد لا يحتاجون بالضرورة إلى جرعة تطعيم، لكن المجموعات الأكبر سنا والمعرضة لخطر كبير يجب أن تحصل على جرعة تطعيم معززة من 6 أشهر إلى 12 شهرا بعد آخر جرعة.

وقالت المنظمة إن الهدف هو تركيز الجهود على تطعيم أولئك الذين يواجهون خطرا أكبر للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، مع الأخذ في الاعتبار المناعة السكانية عالية المستوى في أنحاء العالم بسبب انتشار العدوى والتطعيم.

وحددت المنظمة السكان المعرضين لخطر كبير بأنهم كبار السن وكذلك الشباب الذين يعانون من عوامل خطر كبيرة أخرى. وأوصت بأن تحصل هذه المجموعة على جرعة إضافية من اللقاح إما بعد 6 أشهر أو 12 شهرا من آخر جرعة، بناء على عوامل مثل العمر والظروف المتعلقة بالمناعة.

وفي ما يتعلق بالأطفال والمراهقين الأصحاء، قالت المنظمة إنهم لا يُمثلون أولوية بالنسبة للتطعيم ضد فيروس كورونا، وحثت الدول على النظر في عوامل مثل عبء المرض قبل التوصية بتطعيم هذه المجموعة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والجرعات المعززة آمنة لجميع الأعمار، لكن التوصيات أخذت في الاعتبار عوامل أخرى مثل الفعالية من حيث التكلفة.

وقالت المنظمة إن أحدث نصائحها تعكس صورة المرض الحالية ومستويات المناعة العالمية، لكن لا ينبغي اعتبارها إرشادات طويلة الأجل بخصوص ما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعات تطعيم معززة سنويا.

وذكرت الصحة العالمية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن نهاية الجائحة “في الأفق”.