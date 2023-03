دراسة تكشف ارتباط “مُحلٍّ صناعي” شهير بزيادة خطر نوبات القلب والسكتات الدماغية

كشفت دراسة جديدة أجراها مستشفى (كليفلاند كلينك) الأمريكي ارتباط إريثريتول –وهو محلٍّ صناعي شهير- بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا لنتائج البحث الجديد المنشور في مجلة (نيتشر ميديسن) هذا الأسبوع، فإن أولئك الذين يعانون من مستويات عالية من إريثريتول في الدم كانوا معرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو الموت.

وأجرى الباحثون الدراسة على أكثر من 4000 شخص من الولايات المتحدة وأوربا، فوجدوا أن إضافة إريثريتول إلى الدم بشكل عام أو إلى الصفائح الدموية المعزولة -وهي عبارة عن مكونات خلوية تتجمع معًا لوقف النزيف وتؤدي إلى تخثر الدم- جعل الصفائح الدموية أكثر نشاطًا في تشكيل جلطة.

The very common and highly recommended zero-calorie sweetener #Erythritol linked to stroke & heart attack risks by new research. Yikes.https://t.co/J2A4grE4PJ

— Lori Shemek, PhD (@LoriShemek) February 28, 2023