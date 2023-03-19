أكبر مؤتمر من نوعه بالمنطقة.. قطر تستضيف منتدى الشرق الأوسط للرعاية الصحية (فيديو)

تستضيف دولة قطر منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023 بمشاركة أكثر من 3000 من كوادر الرعاية الصحية، وتتواصل فعالياته من 16 إلى 19 مارس/آذار الجاري.

ويسلط المنتدى الضوء على الأهمية الكبيرة للأمن الصحي العالمي من خلال البرامج الإغاثية القطرية للدول التي تمر بأزمات مثل الزلازل الأخيرة التي وقعت في تركيا، والدور الكبير للمنظمات القطرية في دعم القطاع الصحي العالمي.

وافتتحت المنتدى وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان محمد الكواري، بهدف تحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية وتعزيز صحة السكان.

وزيرة الصحة العامة خلال كلمتها في منتدى الشرق الاوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023 Her Excellency the Minister of Public Health speaks during the Middle East Forum on Quality and Safety in Healthcare 2023. pic.twitter.com/ijP6KLsq3K — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) March 18, 2023

وقالت الوزيرة إن دولة قطر ملتزمة بالمضي قدمًا، وستركز جهودها خلال عام 2023 على تنفيذ برنامج التأمين الصحي الوطني الجديد، وضمان استمرار ريادة نظام الرعاية الصحية في دولة قطر في مجال الجودة والسلامة في الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات على قدم المساواة مع أفضل الأنظمة الصحية عالميًّا.

وأضافت أنه على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 قد جعلتا السنوات الثلاث الماضية من أكثر الأوقات تحديًا لموظفي الرعاية الصحية، فإن فرق الرعاية الصحية في دولة قطر -بالتعاون مع أفراد المجتمع- استطاعت أن تحقق أدنى معدلات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتحقيق أعلى معدلات التطعيم ضد الفيروس في العالم، على حد وصف الوزيرة.

خلال كلمتها في حفل افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023 وزيرة الصحة: القطاع الصحي يلقى رعاية كبيرة من القيادة الحكيمة وزيرة الصحة العامة تشيد بمدى مرونة قطاع الرعاية الصحية والقدرة على التكيف في الظروف الاستثنائيةhttps://t.co/VQ22JxCdzC? pic.twitter.com/2Gy3yLDIDA — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) March 18, 2023

وقال المدير الطبي لمستشفى حمد العام الدكتور يوسف المسلماني، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن المنتدى أحد المنتديات المتميزة على مستوى المنطقة، وإن الهدف الرئيس منه هو تحسين تقديم الخدمة الطبية وتقليل المضاعفات التي تصيب المرضى من خلال إيجاد خطوات عملية لتقديم خدمة طبية تستطيع تقليل الضرر ووصول الرعاية الصحية الكاملة بما يتناسب مع الصحة العامة.





ومع مجموعة كبيرة من الخبراء الدوليين والمحليين، استضافت مؤسسة حمد الطبية منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، بالتعاون مع معهد تحسين الرعاية الصحية، لمناقشة العديد من الملفات الصحية المشتركة بين الدول.

ويُعَد منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية أكبر مؤتمر من نوعه في المنطقة مخصص لجودة وسلامة الرعاية الصحية، ونسخة هذا العام هي العاشرة، وتحمل شعار “مرونة منظومة الرعاية الصحية في الأوقات غير الاعتيادية”.

يُعقد #منتدى_الشرق_الأوسط_لعام_ 2023 تحت شعار "قدرة منظومة الرعاية الصحية على التكيف في الظروف الاستثنائية"، pic.twitter.com/AXdsSeLzB3 — مؤسسة حمد الطبية (@HMC_Qatar) March 18, 2023

ويركز المنتدى هذا العام على موضوع قدرة منظومة الرعاية الصحية على التكيف في الظروف الاستثنائية، ويتناول البرنامج خمسة مسارات تعلّم، تتضمن علوم التحسين والرعاية المتمحورة حول المريض، وتحسين السلامة والقيمة، وتدفق الخدمات، والقيادة والمرونة والاستدامة، وصحة السكان.