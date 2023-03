أكبر مؤتمر من نوعه بالمنطقة.. قطر تستضيف منتدى الشرق الأوسط للرعاية الصحية (فيديو)

تستضيف دولة قطر منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023 بمشاركة أكثر من 3000 من كوادر الرعاية الصحية، وتتواصل فعالياته من 16 إلى 19 مارس/آذار الجاري.

ويسلط المنتدى الضوء على الأهمية الكبيرة للأمن الصحي العالمي من خلال البرامج الإغاثية القطرية للدول التي تمر بأزمات مثل الزلازل الأخيرة التي وقعت في تركيا، والدور الكبير للمنظمات القطرية في دعم القطاع الصحي العالمي.

وافتتحت المنتدى وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان محمد الكواري، بهدف تحقيق التميز في تقديم الرعاية الصحية وتعزيز صحة السكان.

وزيرة الصحة العامة خلال كلمتها في منتدى الشرق الاوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2023

Her Excellency the Minister of Public Health speaks during the Middle East Forum on Quality and Safety in Healthcare 2023.

