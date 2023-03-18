رصد 8 حالات لفيروس شلل الأطفال في بوروندي والسلطات تعلن حالة طوارئ صحية

أفادت السلطات الصحية في بوروندي، السبت، برصد 8 حالات لفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني (CVDPV 2) في أول اكتشاف من نوعه منذ أكثر من 3 عقود.

وأكدت السلطات وجود حالة لطفل (4 سنوات) لم يتلق أي تطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة إيسالي غربي بوروندي، إضافة إلى طفلين آخرين كانا على اتصال به.

وذكر بيان صحفي صادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) أنه عُثر على فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في 5 عينات من المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا الدكتور ماتشي ديسو مويتي إن “اكتشاف فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني يُظهر فعالية مراقبة المرض في البلاد”.

وينتقل فيروس شلل الأطفال عن طريق الماء والغذاء الملوثين، أو بالاتصال بشخص مصاب، ويُعَد التشخيص المبكر أمرًا بالغ الأهمية في احتواء أي تفش محتمل.

وتخطط الحكومة البوروندية -التي أعلنت الفيروس حالة طوارئ وطنية للصحة العامة- لتنفيذ حملة تطعيم لمكافحة شلل الأطفال في الأسابيع المقبلة، بهدف حماية جميع الأطفال المؤهلين (منذ الولادة حتى 7 سنوات) من الفيروس.

كما شرعت السلطات الصحية في إجراء مزيد من التحقيقات الوبائية، بما في ذلك تقييم المخاطر لتحديد مدى انتشار الفيروس، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركاء المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال.

وتعمل بوروندي على تعزيز رصد شلل الأطفال، حيث يدعم خبراء منظمة الصحة العالمية في هذا المجال جمع عينات إضافية، بجانب تقييم إمكانية فتح مواقع مراقبة بيئية جديدة للكشف المبكر عن فيروس شلل الأطفال المنتشر.

ويُعَد النوع الثاني من فيروس شلل الأطفال أكثر الأشكال انتشارًا للمرض في أفريقيا، حيث أُبلغ عن أكثر من 400 حالة في 14 دولة خلال عام 2022.

وتحدث عدوى النوع الثاني عندما تنتشر السلالة الضعيفة الموجودة في لقاح شلل الأطفال الفموي بين السكان غير الملقحين لمُدد طويلة.