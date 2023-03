أخيرا.. دراسة تتوصل إلى سبب عدم ظهور أعراض قوية لعدوى كورونا على الأطفال

أظهرت نتائج دراسة جديدة سبب إصابة الأطفال والمراهقين بأعراض خفيفة من عدوى كورونا مقارنة بالبالغين، حيث قالت إن الأطفال لديهم بالفعل مستوى سابق من المناعة ضد الفيروس توفره الخلايا التائية الناتجة عن نزلات البرد العادية.

وبالتعاون مع جامعات برن السويسرية وأوسلو النرويجية ولينشوبينغ السويدية ومعهد كارولينسكا، قام الفريق البحثي بفحص 48 عينة دم لأطفال أعمارهم بين سنتين و6 سنوات، ومقارنتها بـ94 عينة دم لأشخاص بالغين تتراوح أعمارهم بين 26 و83 عامًا من الذين تعافوا مؤخرًا من كوفيد-19.

وأظهرت النتائج كيف تتطور استجابة الخلايا التائية وتتغير بمرور الوقت، وأن الردود تكون قوية بشكل خاص في وقت مبكر من الحياة وتزداد ضعفًا مع التقدم في السن.

