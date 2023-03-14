دراسة جديدة تكشف قدرة عقار “ميتفورمين” على علاج أمراض أخرى غير السكري

كشفت ورقة بحثية جديدة عن إمكانية وصف عقار “ميتفورمين”، المستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، لعلاج أمراض أخرى.

ووفقا للبحث المنشور في الدورية الطبية الريادية المتخصصة في الدراسات الاستقلابية البشرية، فإن مجموعة من الاستنتاجات ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية أثارت الاهتمام بإمكانية تغيير الغرض من هذا العقار، والبدء بوصفه لعلاج العديد من الأمراض، ومنها على سبيل المثال كوفيد-19.

وبعد تقييم الآليات المفترضة لعمل “ميتفورمين”، وتحليل الأدلة لفعالية العقار في علاج أمراض أخرى غير السكري من النوع الثاني، خلصت المراجعة إلى أن “الفوائد الإكلينيكية الأولية لميتفورمين إنما تنجم عن آثاره المتعلقة بحساسية الأنسولين وخفض نسبة الجلوكوز في الدم، وهو ما يسهم بصفة ثانوية في الحد من خطر عدد من الأمراض، ومن ثم يعزز من صحة الإنسان بشكل عام”.

وأوضح الدكتور كريس تريغل أستاذ علم الأدوية بجامعة وايل كورنيل للطب في قطر للجزيرة مباشر أن البيانات المتوفرة للدواء تُظهر فوائد “ميتفورمين” في الوقاية من سلسلة من الأمراض.

وأضاف أن الاستخدام المكثف للعقار عند مرضى السكري من النوع الثاني أثار مخاوف بشأن آثاره على الصحة التناسلية عند الإنسان، لذا هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لتحديد التأثير الكامل لعقار ميتفورمين.

وميتفورمين هو دواء يُستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني وسكري الحمل (gestational diabetes)، كما يتم استخدامه أيضا للمساعدة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني إذا كنت معرّضا لخطر الإصابة به.

ويخفض ميتفورمين مستويات السكر في الدم عن طريق تحسين الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الإنسولين.