مع الحكيم|المملكة المتحدة

استطلاع: 07:23 صباحًا أكثر الأوقات إرهاقًا خلال اليوم في بريطانيا

قلة النوم تجعل المرء أكثر حساسية تجاه الأشياء
قلة النوم تجعل المرء أكثر حساسية تجاه الأشياء (مواقع)
9/2/2023

كشف استطلاع جديد للرأي في المملكة المتحدة أن وقت الذهاب إلى العمل وإيصال الأطفال إلى المدرسة هو أكثر الأوقات إرهاقًا في اليوم.

واستقى الاستطلاع  ذلك من إجابات 2000 بالغ في المملكة المتحدة، أجمعوا على أن الساعة 07:23 صباحًا من أكثر الأوقات إرهاقًا في اليوم.

وأشار برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إلى أن قلة النوم ليلًا قد تُفسد اليوم بأكمله.

وطُلب من المشاركين في الدراسة ترتيب أكثر من 50 حدثًا مرهقًا في اليوم، وكان الازدحام المروري في المركز الأول، يليه تنظيف بقع السجاد، والاستيقاظ مبكرًا.

ونقل (مع الحكيم) عن الاستطلاع أن البالغين يواجهون حوالي 3 أحداث مرهقة تُعرضهم يوميًّا لضغط كبير، ويستحوذ التعب  على نسبة 46% من ذلك الضغط، وتقطّع النوم خلال الليل على 36% في حين يستحوذ إرهاق العمل على 33% عند بعضهم.

ووفقًا للتقديرات يشعر واحد من كل 14 بالغًا في المملكة المتحدة بالإجهاد يوميًّا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأدرينالين وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأفاد مع الحكيم أن التوتر والضغط النفسي المستمر يؤدي إلى إطلاق المزيد من هرمون الكورتيزول؛ مما يرفع كمية السكر في الدم قبل أن تعود مستويات الهرمون إلى طبيعتها، وهو ما يشكل عددًا من المخاطر الصحية على الجسم.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وضعف جهاز المناعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل