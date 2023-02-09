استطلاع: 07:23 صباحًا أكثر الأوقات إرهاقًا خلال اليوم في بريطانيا

كشف استطلاع جديد للرأي في المملكة المتحدة أن وقت الذهاب إلى العمل وإيصال الأطفال إلى المدرسة هو أكثر الأوقات إرهاقًا في اليوم.

واستقى الاستطلاع ذلك من إجابات 2000 بالغ في المملكة المتحدة، أجمعوا على أن الساعة 07:23 صباحًا من أكثر الأوقات إرهاقًا في اليوم.

وأشار برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر إلى أن قلة النوم ليلًا قد تُفسد اليوم بأكمله.

وطُلب من المشاركين في الدراسة ترتيب أكثر من 50 حدثًا مرهقًا في اليوم، وكان الازدحام المروري في المركز الأول، يليه تنظيف بقع السجاد، والاستيقاظ مبكرًا.

ونقل (مع الحكيم) عن الاستطلاع أن البالغين يواجهون حوالي 3 أحداث مرهقة تُعرضهم يوميًّا لضغط كبير، ويستحوذ التعب على نسبة 46% من ذلك الضغط، وتقطّع النوم خلال الليل على 36% في حين يستحوذ إرهاق العمل على 33% عند بعضهم.

ووفقًا للتقديرات يشعر واحد من كل 14 بالغًا في المملكة المتحدة بالإجهاد يوميًّا، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأدرينالين وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

وأفاد مع الحكيم أن التوتر والضغط النفسي المستمر يؤدي إلى إطلاق المزيد من هرمون الكورتيزول؛ مما يرفع كمية السكر في الدم قبل أن تعود مستويات الهرمون إلى طبيعتها، وهو ما يشكل عددًا من المخاطر الصحية على الجسم.

وأظهرت الأبحاث السابقة أن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وضعف جهاز المناعة.