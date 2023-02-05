سرطان البروستاتا.. باحثون يكتشفون إنزيما قد يسهم في إيقاف مقاومة العلاج

تبشّر دراسة جديدة بإمكانية قتل سرطان البروستاتا عبر استهداف إنزيم واحد، ما يمكن أن يساعد في معالجة تهديد متزايد لمقاومة علاج هذا النوع السرطاني بشكل خاص.

واكتشف باحثون للمرة الأولى أنه يمكن قتل سرطان البروستاتا باستهداف إنزيم واحد يسمى PI5P4Kα، ويمكن أن تساعد النتائج في معالجة التهديد المتزايد لمقاومة علاج سرطان البروستاتا بشكل خاص، وقد نُشرت نتائج هذا البحث مؤخرًا في المجلة العلمية Science Advances.

ويعتقد الباحثون أن هذا الإنزيم يرتبط بأنواع سرطانية أخرى تصيب الثدي والجلد والبنكرياس، ويمكن أن تؤدي هذه النتائج أيضًا إلى تحسين استراتيجيات علاجات مرض السرطان بشكل عام.

وتتطلب غدة البروستاتا نمو هرمونات الذكورة المعروفة باسم (أندروجينات)، ويهاجم سرطان البروستاتا آلية إشارات الأندروجين في البروستاتا لينمو بسرعة، وهذا مغزى سبب فاعلية العلاجات التي تعطل تلك المسارات.

وعادة يمكن علاج العديد من حالات سرطان البروستاتا بطريق العلاجات الخافضة لهرمون التستوستيرون والهرمونات الجنسية الذكرية الأخرى، ومع ذلك فإن 10-20% من الحالات تقاوم العلاج في غضون 5 سنوات ما يؤدي إلى انتشار السرطان في باقي أجزاء الجسم، ويصبح قاتلًا.

وفهم كيفية تطور مقاومة سرطان البروستاتا للعلاج مسألة بالغة الأهمية لاكتشاف استراتيجيات علاجية جديدة لتأخير أو عكس تطور سرطان البروستاتا، وقد يؤدي العامل الهرموني الجديد إلى إبطاء تقدم سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة.

وفي هذه الدراسة، توصل الفريق البحثي إلى إنزيم يمكن استهدافه ضد سرطان البروستاتا حتى في الحالات التي تكون فيها العلاجات التي تخفض الهرمونات غير فعالة أو التي تطورت فيها المقاومة، وهنا نقطة تميز الدراسة الحالية، إذ إن نتائجها بمثابة سلاح جديد ضد سرطان البروستاتا وأنواع السرطان الأخرى التي تعتمد على هذا الإنزيم.

ويعد إنزيم PI5P4Kα جزء من مجموعة إنزيمات تشارك في عملية التمثيل الغذائي للدهون، وتسمى PI5P4Ks والإنزيم نوع من الجزيئات تحتوي على دهون وهرمونات وفيتامينات عدة.

وفي دراسات سابقة، خضعت مجالات التمثيل الغذائي للسرطان الأخرى لبحوث مكثفة لعقود من الزمن، إلا أن التمثيل الغذائي للدهون لم يظهر إلا مؤخرًا بصفته طريقة واعدة لعلاج السرطان.

ولاحظ الباحثون أن المرضى الذين يعانون من سرطان البروستات المقاوم للعلاج لديهم مستويات عالية من إنزيم PI5P4Kα، ما يشير إلى أن هذا البروتين يمارس دورًا في قدرة السرطان على مقاومة العلاج والنمو، وتمكّن الفريق من تثبيط هذا الإنزيم ما أدى إلى قتل سرطان البروستاتا المقاوم للعلاج.

وفق الدراسة، يمكن أن تكون العلاجات التي تستهدف التمثيل الغذائي للدهون كنزًا لم يسبق اكتشافه، وهو أمر يهتم به الباحثون كثيرًا حاليًا لتطوير عقاقير تستهدف هذا الإنزيم.