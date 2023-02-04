في الخامسة والعشرين.. علماء يحددون سنّ ظهور الشيخوخة

تبدأ شيخوخة الجلد عند الإنسان في عمر الخامسة والعشرين، وليس الخمسين أو الستين كما هو شائع، وفقا لخبراء الصحة.

وتبدأ شيخوخة الجلد ببطء وبشكل تدريجي في الخامسة والعشرين حيث يتوقف الجسم عن إنتاج مادة الكولاجين التي كان ينتجها في أعمار أصغر.

ووفقًا لموقع موقع “ميديسين نت” المعني بشؤون الصحة، يؤثر انخفاض إنتاج الكولاجين بالجسم في نضارة الجلد لدى البشر.

وبشكل عام تبدأ الشيخوخة في سنّ الثلاثين، حيث يبدأ الجسم فقدان كتلة العضلات في هذا العمر.

ومن المعلوم أن الجسم يتكون من 4 عناصر هي الدهون والعضلات والعظام والماء، وعند بلوغ سن الثلاثين، تبدأ أعضاء مهمة مثل الكبد والكلى في فقدان بعض خلاياها، كما تفقد العظام عددًا من المعادن وتصبح أقل كثافة.

ويؤدي انخفاض الأنسجة العضلية في الجسم إلى انخفاض مستوى الماء لدى الشخص، في حين تزداد نسبة الدهون بشكل كبير، ويمكن أن ترتفع بمقدار الثلث مقارنة بمستوى سنوات الشباب.

ويوصي خبراء الصحة باتباع خطوات بسيطة لتجنب أعراض الشيخوخة في سنّ مبكرة أهمها: