الرياضة أكثر فعالية من الأدوية في محاربة الاكتئاب

لاحظ باحثون في جامعة “ساوث أستراليا” أن التمارين الرياضية يمكن أن تكون نهجًا أساسيًّا لمحاربة الأمراض النفسية وعلى رأسها الاكتئاب، وذلك بعدما أظهرت دراستهم الجديدة أن التمارين الهوائية مثل المشي والتدريب على المقاومة والبيلاتس واليوغا أكثر فعالية بمقدار 1.5 ضعف من الأدوية الرائدة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية على غرار الاكتئاب والقلق والضيق.

وقال القائمون على الدراسة إن الأشخاص المصابين بالاكتئاب والنساء الحوامل كانوا من أكثر المستفيدين من الرياضة، فضلا عن السيدات اللاتي يعانين من اكتئاب بعد الولادة، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض الكلى.

واستندت النتائج التي تدعو إلى أن يكون التمرين نهجًا أساسيًّا للتخلص من الاكتئاب على دراسة شملت 97 مراجعة مع 1039 تجربة و128119 مشاركًا.

ووفقًا لنتائج الدراسة التي نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن الدراسة أظهرت أن التدخلات الرياضية التي استمرت مدة 12 أسبوعًا أو أقل كانت أكثر فعالية في تقليل أعراض أمراض الصحة العقلية، وهو ما يسلط الضوء على فضل النشاط البدني في تغيير الحالة العقلية.

وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني واحد من كل 8 أشخاص -أي نحو 970 مليون شخص- في جميع أنحاء العالم من اضطراب عقلي.

وتقدر تكلفة أمراض الصحة العقلية بنحو 2.5 تريليون دولار كل عام، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقيّم آثار جميع أنواع النشاط البدني في الاكتئاب والقلق والضيق النفسي لدى البالغين.