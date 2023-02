هل يحتاج البشر إلى النوم فترات أطول في الشتاء؟ دراسة علمية تجيب

تشير النظريات العلمية إلى تأثر فترات النوم وجودته لدى البشر باختلاف ساعات النهار من حيث الطول والقصر وتغير فترات التعرض للضوء على مدار السنة بسبب اختلاف الفصول.

وأجريت دراسة علمية جديدة في ألمانيا، توصلت إلى أن البشر ينامون لفترات أطول في الشتاء مقارنة بالصيف، وأن ساعات النوم العميق تقل في الخريف مقارنة بباقي فصول السنة، وأن فترات الأرق عادة ما تتزايد قرب نهاية العام.

وقال الباحث ديتر كونز من جامعة شاريتيه الطبية في برلين “أثبتت الدراسة أن منظومة النوم لدى البشر تتباين بشكل ملموس عبر فصول السنة، وتحديدا بالنسبة للبالغين الذين يعيشون في المناطق الحضرية”، وذلك في تصريح للموقع الإلكتروني (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الأبحاث الطبية.

وشملت الدراسة -نشرتها الدورية العلمية Frontiers in Neuroscience المتخصصة في طب الأعصاب- 292 مريضًا يعانون من اضطرابات في النوم، وأخضِعت هذه المجموعة من المتطوعين لاختبار النوم المتعدّد الذي يعتمد على قياس تغيرات فيزيائية تطرأ على الجسم أثناء ساعات النوم المختلفة.

Scientists have shown that, even in an urban population experiencing disrupted sleep, humans experience longer REM sleep in winter than summer and less deep sleep in autumn.

Read the study in @FrontNeurosci: https://t.co/KEEIsyqOeY, or our news story ⬇

— Frontiers (@FrontiersIn) February 22, 2023