شركة تبتكر تطبيقا يطالب الموظفين بمغادرة المكتب فور انتهاء عملهم

لمساعدة الموظفين على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الخاصة، ابتكرت شركة هندية صغيرة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات تطبيقًا إلكترونيًّا يُذكّر موظفيها بانتهاء نوبات عملهم ويطلب منهم العودة إلى منازلهم مباشرة.

وزوّدت شركة (سوفت جريد كمبيوترز) ومقرها مدينة أندور بوسط الهند، التطبيق بنظام لإطلاق إشعار في لحظة انتهاء نوبة عمل الموظف، ويحذره من أن “نظام المكتب سيُغلَق في غضون 10 دقائق”، ويطلب منه “المغادرة إلى المنزل”.

يأتي هذا الإجراء مع زيادة التركيز والأبحاث بشأن التأثير السلبي لساعات العمل الطويلة على صحة الموظفين وعلاقاتهم في جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت عام 2021، من أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يزيد احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35% واحتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الهندية أجاي جولاني لوكالة أنباء آسيا الدولية (إيه. إن. آي) وهي شريك لرويترز “الفكرة من هذا التطبيق مساعدة الموظفين على تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة حتى يتمكنوا من قضاء الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وأحدث التطبيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عندما نشرت موظفة تدعى تانفي خاندلوال صورة تحذيرية ظهرت على سطح مكتب كمبيوتر شركة.

#WorkLifeBalance. They put this special Reminder, which locks my desktop after business hours and issues a warning.

NO MORE CALLS AND MAILS OUTSIDE OF BUSINESS HOURS !!#SoftGridComputers

Me: 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/N5dfLirIvf

— s!d (@SidTweep) February 10, 2023