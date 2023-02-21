كيف تحمي نفسك من الزلازل؟ وما المخاطر الصحية التي تتبع الهزات الأرضية؟

حثت منظمة الصحة العالمية على إعداد خطة طوارئ بين أفراد العائلة لمواجهة أي زلزال محتمل، ونقل برنامج مع الحكيم على الجزيرة مباشر عن موقع (ميديكال نيوز توداي) أهم التدابير التي أوصت بها المنظمة.

وأوصت المنظمة في البداية بالتزام الهدوء وتجنب الركض من أجل توفير الحماية ثم الابتعاد عن الأشياء المحتمل سقوطها، ومن أهم التدابير التي جاء بها الموقع: حماية الرأس والنزول تحت منضدة في حالة الوجود داخل المنزل، والابتعاد عن الأشجار والأسلاك الكهربائية خارجه.

وفي حالة القيادة تؤكد تدابير السلامة على ضرورة الابتعاد عن الجسور، وإيقاف السيارة في منطقة آمنة كما يفضل البقاء داخل السيارة إلى حين انتهاء الهزة الأرضية.

وأشار الموقع الطبي إلى أن من أكثر المخاطر الصحية التي تتبع الزلازل والهزات الأرضية حدوث حرائق بسبب تسرب الغاز، مشيرًا إلى الانتباه لعدم إشعال أعواد الثقاب والأجهزة الكهربائية لتجنب نشوب حريق.

ولفت مع الحكيم إلى ضرورة الانتباه إلى الأطعمة قبل تناولها بعد الزلزال، والتي قد تكون ملوثة بالحطام.

مضاعفات ما بعد الزلزال

ويعاني ناجون من الزلازل من الصدمات الحادة والإصابات، كما يتعرضون لمضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة على غرار تمزقات الكبد أو الطحال وكسور الحوض والأورام الدموية.

ويصاب ناجون من بعض المشاكل الصحية، منها فشل الأعضاء، كما يواجه أصحاب الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب خطر الموت بسبب نقص الأدوية والرعاية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد إصابات العضلات والعظام المرتبطة بالزلزال الأكثر شيوعًا، وتؤثر على 74% من الأطراف السفلية للأشخاص، فضلًا عن الاضطرابات النفسية، كالقلق والاكتئاب التي يتعرض لها الناجون بعد معايشة الزلزال نتيجة الحادث المفاجئ.

زلازل متتالية

وبعد أسبوعين من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة نحو 45 ألف شخص في تركيا وسوريا، ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجة بمقياس ريختر جنوبي تركيا.

وكان مركز زلزال، أمس الاثنين، الذي بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من مدينة أنطاكيا جنوب تركيا وشعر به السكان في سوريا ومصر ولبنان.

وتعد أنطاكيا، عاصمة محافظة هاطاي التركية، إحدى أكثر المناطق تضررًا بالزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا في 6 فبراير/شباط.

وبحسب وكالة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، فقد تبع الزلزال هزة أخرى بلغت قوتها 5.8 درجة، مما أدى إلى حالة من الفزع والذعر بين الناس.

من جانبهم، يحاول العاملون في قطاعات الإسعاف والإنقاذ التوجه إلى الأماكن الأكثر تضررًا حيث انهارت المباني التي تضررت بشدة جراء الزلزال الأول قبل أسبوعين.