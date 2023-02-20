كشفت دراسة جديدة فوائد غير متوقعة لتناول الفراولة على صحة القلب، ووفقا للدراسة فإن تناول كوب صغير من الفراولة يوميا يمكن أن يحسن صحة القلب والأوعية الدموية، وأشارت الدراسة إلى ضرورة الحصول على كميات كافية ومتنوعة من الفاكهة.

وأضافت الدراسة أن فوائد تناول الفراولة تشمل خفض الكوليسترول الضار، وزيادة قوة ومرونة الأوعية الدموية، وخفض نسبة السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، فضلا عن تقليل الالتهابات.

كما أظهرت الدراسة الصادرة عن مؤشر (Global Burden of Disease)، التي أجريت على 33 بالغًا يعانون من السمنة المفرطة، أن تناول كوبين ونصف من الفراولة يوميًّا أدى إلى تحسّن كبير في مقاومة الأنسولين.

وأوضحت الأستاذة المساعدة في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، الدكتورة أربيتا باسو، أن الدراسة تدعم الفرضية القائلة بأن تناول الفراولة يمكن أن يحسّن من مخاطر استقلاب القلب.

وشددت باسو على أهمية اعتماد الفراولة “كدواء” للوقاية من مرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى البالغين.

وتضاف هذه الدراسة إلى جملة من الدراسات السابقة التي وجدت أدلة على أن الفراولة قد تساعد على الحماية من بعض أنواع السرطان، فضلا عن أهميتها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.