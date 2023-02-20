تخلص من الاكتئاب والقلق بالرياضة

خلصت دراسات علمية منشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي إلى أن الانخراط في أي نشاط بدني لمدة ساعة واحدة على الأقل كل أسبوع، يمكن أن يمنع 12% من حالات الاكتئاب المستقبلية.

وأظهرت الأبحاث أن التمارين الرياضية تعمل على تحسين أعراض الاكتئاب ونوعية الحياة بشكل عام عند المواظبة عليها كعامل إضافي لعلاجات الاكتئاب.

ويؤكد خبراء علم النفس العصبي أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل، من 3 إلى 5 أيام في الأسبوع، تساهم في تقليل أعراض الاكتئاب بشكل كبير.

وبالنسبة للأشخاص المصابين بالاكتئاب، فإن ممارسة الرياضة قد تكون صعبة، لذلك يوصي الأطباء عادةً بالبدء بخمس دقائق يوميًا من المشي، أو بأي شكل من أشكال الحركة البسيطة.

ومن أفضل التمارين التي ينصح بممارستها لتخفيف القلق والاكتئاب ما يلي:

التعرض لضوء الشمس

ينصح الأطباء النفسيون لمواجهة الاضطرابات العاطفية خلال أشهر الشتاء الباردة باختيار أي نشاط خارجي في الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس حتى خلال ممارسة بعض الأنشطة البسيطة، إذ إن التعرض لأشعة الشمس يعمل على زيادة مادة السيروتونين في الدماغ التي تدعم الحالة المزاجية.

المشي بانتظام

يساعد المشي على تخفيف التوتر وتخفيف أعراض القلق وتعزيز الأفكار الإيجابية، إذ أظهرت الدراسات أن المشي لمدة 15 دقيقة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 26%.

الجري

يُعد الجري أحد أفضل التمارين للصحة العقلية ومضادات الاكتئاب، حيث يمتلئ الدماغ بالإندورفين الذي يحسن المزاج، كما تشير الدراسات أيضًا إلى أن الجري المستمر يمكن أن يحسن نوعية النوم، وهو أمر ضروري لتقليل أعراض القلق والاكتئاب.

رفع الأوزان

وفقًا للدراسات الطبية، فإن الذين يمارسون الرياضة بأوزان هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

الرياضات الشرقية المضادة للاكتئاب

يعتقد الخبراء أن ممارسة اليوجا والتاي تشي من أفضل التمارين لتعزيز الصحة العقلية عن طريق تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي وخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم.

تخلص من القلق بالقفز

ينصح الخبراء بتمارين القفز لأنها تزيد من تدفق الدم إلى العضلات وتعمل على إرخاء العضلات المتوترة في الجسم، وتزويد الدماغ بالأكسجين وتدفق المواد الكيميائية العصبية التي تمنحنا الشعور بالسعادة، ويوصى الأطباء بالقفز على الترامبولين، فهو وسيلة سهلة وممتعة دون إرهاق المفاصل.