19 عامًا.. أصغر مريض بالزهايمر ومخاوف بعد ارتفاع أعداد الإصابات بين الشباب

تصاعدت المخاوف بشأن إمكانية ارتفاع أعداد الإصابات بالزهايمر بين الشباب، بعد تسجيل إصابة مراهق صيني عمره 19 عاما بهذا المرض، إثر معاناته من أعراض مختلفة مدة عامين على غرار فقدان الذاكرة وصعوبة القراءة.

وبحلول الوقت الذي خضع فيه الشاب الصيني للفحص في جامعة العاصمة الطبية في بيجين، لم يستطع حتى تذكر ما تناوله في العشاء الليلة السابقة، كما اضطر إلى الانسحاب من سنته الأخيرة في المدرسة الثانوية.

وبعد الخضوع للفحص كشفت نتائج الاختبارات أن منطقة ما تحت المهاد لدى الشاب، وهي منطقة من الدماغ تلعب دورًا في الإدراك، قد تقلصت.

كما أظهر الفحص تلفًا في الفص الصدغي ومستويات مرتفعة من بروتين يدعى تاو، وكلاهما من السمات المميزة لمرض الزهايمر.

وأظهر التصوير الدماغي أن الحُصين، المسؤول عن أداء الذاكرة، قد أصيب بالضمور، ويُعزى ضمور الحصين عادةً إلى تراكم بروتين تاو داخل الخلايا العصبية وتراكم اللويحات في الدماغ بسبب مرض الزهايمر.

وكان الأطباء الذين نشروا تقرير حالته الشهر الماضي في حيرة عندما علموا أنه ليس لديه تاريخ عائلي أو أي نوع من الطفرات الجينية التي توجد عادة في مرضى الزهايمر الصغار جدًّا.

وتسبب هذه الطفرات إنتاجًا مفرطًا لجزء البروتين السام المسمى ببتيد أميلويد بيتا، وهو مقدمة لصفائح الأميلويد التي تميز مرض الزهايمر.

وتعد حالة الشاب الصيني أصغر حالة تم الإبلاغ عنها على الإطلاق تستوفي معايير التشخيص لمرض الزهايمر المحتمل دون حدوث طفرات جينية معترف بها.

ويصيب مرض الزهايمر عادة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، وتشكل نسبة الإصابة به قبل سنّ 65 عامًا ما بين 5 و10% من جميع حالات مرض الزهايمر.

وتلقي هذه النتائج بظلال من الشك على الفهم التقليدي لمرض الزهايمر الذي يعتبره من أمراض المسنّين، بعد ظهور العديد من حالات الزهايمر في الشباب أشهرها الممثل الأسترالي كريس هيمسورث البالغ من العمر 36 عاما، بطل شخصية “ثور” حيث اكتشف إصابته العام الماضي خلال تصوير سلسلة وثائقية لقناة “ناشونال جيوغرافيك تشانيل” بعنوان “ليميت ليس -لا حدود”، التي يقوم خلالها بتحديات كبرى في مواجهة الطبيعة.

وأعلن موقع القناة في تقرير عن البرنامج، أنّه خلال لعب كريس لرياضة الهوكي تحت الماء، ضمن نظام غذائي هو “الصيام المُتقطع” مدّة 4 أيام، اكتشف الطبيب بيتر عطية أنّ اختبارات دم كريس أظهرت حمله لجينات ​​مخاطر الإصابة بالزهايمر تزيد بـ10 أضعاف على المتوسط بسبب السمات الوراثية.

ونقلت صحيفة “ذا غارديان” عن كريس إعلانه اعتزال التمثيل قريبًا جدًّا، ليتمتع بالحياة مع أسرته قدر الإمكان وهو لا يزال يافعًا ورياضيًّا وقادرًا على وعي متطلبات حياته وحياتهم.

ويتميز مرض الزهايمر بتراكم لويحات عصبية غير طبيعية وتشابكات ليفية عصبية، تؤدي إلى انخفاض تدريجي في الذاكرة والتفكير والسلوك والمهارات الاجتماعية.

ويعد مرض الزهايمر الشكل الأكثر شيوعًا للخرف ويصيب ما بين 6 و7 ملايين أمريكي، وهي حالة مزمنة تزداد سوءًا بمرور الوقت، وتؤدي عادة إلى الوفاة بعد ما بين 3 أعوام و11 عامًا من التشخيص الأولي.