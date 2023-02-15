تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر أنه تم تصنيف خمسة مستشفيات في البلاد من بين أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا على مستوى العالم.

وأضافت أن ذلك جاء بعد دراسة بحثية جديدة أجرتها مؤسسة براند فاينانس العالمية، وهي شركة استشارية رائدة عالميا في مجال تقييم العلامات التجارية ومقرها المملكة المتحدة.

وذكرت الوزارة أن المستشفيات التي تضمنتها القائمة هي:

مستشفى الرميلة في مؤسسة حمد الطبية، تم انشاؤه عام 1957.

مستشفى حمد العام في مؤسسة حمد الطبية، افتتح عام 1982.

المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان التابع لمؤسسة حمد الطبية، افتتح عام 2004.

مستشفى القلب بمؤسسة حمد الطبية، افتتح عام 2011.

مركز سدرة للطب، افتتح عام 2018.

وجاء مستشفيان تابعان لمؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 100 مستشفى في العالم، وهما: المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان (المركز 60) ومستشفى حمد العام في المركز (63).

ومع وجود خمسة مستشفيات في قائمة أفضل 250 مستشفى حول العالم، أصبحت قطر تمتلك أكبر عدد من المستشفيات المصنفة عالميا من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

تصنيف خمسة مستشفيات في قطر ضمن أفضل 250 مركزًا طبيًا أكاديميًا في العالم​​. pic.twitter.com/G7otJwe7JQ — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) February 15, 2023

وشملت الدراسة البحثية الأولى من نوعها استطلاع 2500 أخصائي رعاية صحية رائد في جميع أنحاء العالم لبناء تحليل قائم على رأي الأقران لأداء مستشفيات المراكز الطبية الأكاديمية الرائدة في العالم.

وقالت وزيرة الصحة العامة دكتورة حنان محمد الكواري إن هذا التصنيف “يعد إنجازا لا يُصدق ويسلط الضوء على التزام القطاع الصحي في قطر بتقديم رعاية ممتازة للمرضى، على قدم المساواة مع أفضل المستشفيات في العالم”.

وأضافت أنه تم مكافأة مؤسسة حمد الطبية في عام 2016 كونها نموذج للمركز الطبي الأكاديمي وذلك بسبب التميز الكبير المتمثل في كونها أول نظام رعاية صحية في جميع أنحاء العالم معتمد من قبل اللجنة المشتركة الدولية (JCI) في إطار برنامج اعتماد المركز الطبي الأكاديمي، مع إعادة الاعتماد في 2019.

كما تم إنشاء سدرة للطب على أحدث مستوى للطب وهي منشأة متطورة ملتزمة بتزويد النساء والأطفال في قطر بخدمات رعاية صحية على مستوى عالمي.

هل تعلم أن سدرة للطب هو المستشفى المتخصص الوحيد الذي يقدم علاجاً تخصصياً ومتعدد التخصصات، ناهيك عن العمليات الجراحية والرعاية للأطفال المصابين بالصرع. اكتشف المزيد هنا:https://t.co/WOJMU9my4K pic.twitter.com/lzNqQqIvsv — Sidra Medicine (@SidraMedicine) February 13, 2023

ويلتزم المستشفى بتطوير بيئة بحثية وتعليمية ديناميكية في قطر من خلال تطوير شراكات قوية مع المؤسسات الرائدة في جميع أنحاء العالم.

وحصل مركز سدرة على اعتماد المركز الطبي الأكاديمي المرموق من اللجنة الدولية المشتركة (JCI) في عام 2020 ، بعد إجراء تقييم مكثف لبرامجها السريرية والبحثية والتعليمية.

ويُعد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) المعيار الذهبي لاعتماد المستشفيات في جميع أنحاء العالم حيث أنه يتطلب معايير صارمة لسلامة المرضى وتحسين الجودة قبل منح الاعتماد.