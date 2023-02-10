نائب رئيس هيئة الإغاثة التركية: هناك فرصة أخيرة لإخراج العالقين تحت أنقاض الزلزال (فيديو)

قال نائب رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية حسين أوروج إن أغلب العوائق التي كانت تمنع وصول الآلات والمعدات لإنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض تمت إزالتها.

وأشار في حديث مع برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الخميس، إلى “فرصة أخيرة” لإنقاذ العالقين، موضحًا أن الإجراءات أصبحت أسهل والطرقات أصلحت حيث كانت هناك في أول يومين صعوبة في وصول الفرق إلى الأماكن المنكوبة.

وقال إن “هناك 10 محافظات تدمرت بشكل كبير، وأكثر من 13 مليونًا تأثروا بهذه الكارثة”.

وبيّن أوروج أن الأولوية الآن هي إنقاذ الأشخاص الموجودين تحت الأنقاض، وبعد ذلك إعادة إعمار المباني والمستشفيات والبنى التحتية، لإعادة الحياة إلى سابق عهدها.

وتحدث عن الجهود التي تقوم بها منظمته، حيث يوزعون بشكل يومي ربع مليون وجبة طعام على المتضررين.

أعداد القتلى في ازدياد.. وجهود حثيثة بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض#زلزال_تركيا #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/p2v2ks8r6N — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 9, 2023

ودعا إلى تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة حيث أن آثار الزلزال لا تقتصر على عمليات الإنقاذ فقط في الأيام الأولى، وإنما ستمتد على مدى سنة كاملة، ويحتاج الأمر إلى تجهيزات وإيواء وخيم وأمور مهمة أخرى.

وقال أوروج إن الحكومة التركية ومنظمات الإغاثة لن تستطيع وحدها مواجهة الأزمة، داعيًا الجميع إلى تقديم دعم إغاثي مستمر على مدار العام يماثل الدعم الذي حصلت عليه تركيا في مجال فرق الإنقاذ.

ويواصل الزلزال المدمر الذي ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا في حصد آلاف الأرواح في ظل تضاؤل فرص الحصول على ناجين تحت الأنقاض وضعف جهود انتشال العالقين في سوريا.

وارتفعت حصيلة الضحايا التي تزيد مع مرور الدقائق إلى 17134 قتيلًا وأكثر من 70 ألف مصاب في تركيا، وفي عموم سوريا إلى 3417 قتيلًا وأكثر من 5 آلاف مصاب.