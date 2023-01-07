الولايات المتحدة تجيز دواء جديدا لعلاج مرضى الزهايمر

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الجمعة، دواءً جديدا لإبطاء التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر.

وتأتي موافقة الوكالة الأمريكية على دواء “ليكيمبي” (Leqembi) المعروف أيضا باسم “لوكانيماب” (lecanemab) بعد أيام قليلة على تقرير للكونغرس وجه فيه انتقادات حادة للوكالة لإعطائها الضوء الأخضر لدواء آخر لعلاج مرضى الزهايمر هو “أدوهيلم” (Aduhelm).

وقد نُشرت البيانات الأولية للتجارب على ليكيمبي في سبتمبر/أيلول، وأظهرت أن الدواء أبطأ التدهور المعرفي لدى مرضى الزهايمر بنسبة 27% خلال مدة 18 شهرا.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن ليكيمبي وأدوهيلم “يمثلان تقدما مهما في المعركة المتواصلة لعلاج مرض الزهايمر بشكل فعال”.

ووافقت الوكالة على العقارين بإجراءات سريعة سمحت للوكالة الناظمة بتسريع الموافقة على أدوية لعلاج مصابين بحالات خطيرة عندما تكون هناك حاجة طبية لذلك.

ومرض الزهايمر هو اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى ضمور المخ وموت خلاياه. وهو السبب الأكثر شيوعا للخَرَف؛ ومن أعراضه الانخفاض المستمر في القدرة على التفكير وفي المهارات السلوكية والاجتماعية.

ويعيش في الولايات المتحدة نحو 5.8 ملايين مصاب بالزهايمر في سنّ 65 فما فوق، ومن بين نحو 50 مليون مصاب بالخَرَف على مستوى العالم، يُقدر أن نسبة المصابين بالزهايمر منهم تتراوح بين 60% و70%.

وتشمل المؤشرات المبكرة للمرض نسيان الأحداث الأخيرة أو المحادثات. ومع تفاقم المرض، يشعر المصاب بداء الزهايمر باختلال شديد في الذاكرة ويفقد القدرة على أداء المهام اليومية.