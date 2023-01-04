الانزلاق الغضروفي.. عمليات بتقنيات حديثة مع الحكيم (فيديو)

يُعَد الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر من أكثر الأنواع شيوعًا وانتشارًا، ويؤدي انزلاق القرص في أسفل الظهر الذي يتحكم في العصب إلى ألم شديد في الساق أو تنميل، وقد يضطر الطبيب إلى اللجوء إلى الحلول الجراحية عند عدم استجابة المريض لخيارات العلاج الأخرى.

وأفاد برنامج (مع الحكيم) على الجزيرة مباشر أنه لتخفيف الأعراض جراحيا، يتم استئصال القرص.

وأوضح أنه جرى تطوير عمليات جراحة العمود الفقري لعلاج مشاكله مع أقل ضرر للعضلات والأنسجة عن طريق إحداث شقوق أصغر ونزيف أقل وإقامة أقصر في المستشفى.

وتتضمن التقنية الأكثر شيوعًا في جراحات العمود الفقري إجراء شق صغير وإدخال مانع أنبوبي عبر الجلد والأنسجة الرخوة وصولاً إلى العمود الفقري.

يصل الشق عبر نفق إلى المنطقة الصغيرة حيث توجد المشكلة في الفقرات، ويقوم المانع الأنبوبي بإبقاء العضلات مفتوحة -بدلًا من قصها- بينما يقوم الجراح بسحب العصب وإزالة القرص التالف فقط.

وأوضح (مع الحكيم) أن الانزلاق الغضروفي قد يصيب أي مكان في العمود الفقري، بدءًا من الرقبة وصولًا إلى أسفل الظهر.

وتُستخدم التقنية الحديثة لعلاج انزلاق الرقبة، بينما يتم الإجراء في الجزء الخلفي من الرقبة، ويقترب الجراح من العمود الفقري قليلًا من الجانب، مما يقلل من مقدار العصب الفقري الذي يجب تحريكه.

وتُجنّب التقنيات الحديثة جرح عضلات الظهر وسحب الأعصاب في القناة الشوكية أو شدها، إذ يقترب الجراح من العمود الفقري بشكل غير مباشر، مما يؤدي إلى تجنب العضلات القطنية الموجودة على جانب العمود الفقري.

وأضاف (مع الحكيم) أن التقنيات الجراحية الحديثة تُجنّب تعطيل العضلات والأنسجة الرخوة، مما يخفف ألم ما بعد الجراحة.

ولمساعدة المريض على استعادة القوة وسرعة التعافي، قد يوصي الطبيب بالعلاج الطبيعي الذي يعتمد على نوع العملية الجراحية والحالة البدنية العامة للمريض.

وتساعد التدريبات المحددة ومن أهمها تدريبات البيلاتيس، وفق مع الحكيم، على استعادة الحركة والعودة إلى العمل والأنشطة اليومية.

وتُعَد رياضة البيلاتيس نظامًا متكاملًا يضم مجموعة من التمارين باستخدام أجهزة وأدوات خاصة تهدف إلى تحسين القوة البدنية.

وينصح الأطباء ذوو الخبرات العالمية من مركز دوك في الدوحة للعظام بممارسة تمارين البيلاتيس بعد العمليات الجراحية في حالات معينة، للتغلب على الإصابات والتخلص من الأوجاع والآلام العامة، أو العمل على اللياقة البدنية الشاملة بطريقة منخفضة الشدة والصعوبة ولكن بتأثير فعال للغاية.