شركة تبحث عن متطوعين يأكلون الجبن قبل النوم لمدة 3 أشهر مقابل ألف دولار

عرضت شركة أمريكية مختصة بأبحاث النوم الحصول على مكافأة بقيمة 1000 دولار مقابل إجراء تجربة تتعلق بتناول الجبن قبل النوم.

وقالت شركة “سليب جانكي” عبر موقعها الرسمي إنها بحاجة إلى 5 أفراد بخصائص محددة للمشاركة في تلك التجربة، التي تمتد 3 أشهر بدءا من مارس/آذار المقبل.

وعن هدف التجربة، أفادت خبيرة النوم في الشركة دروثي تشامبرز “الجميع يعرف حكايات العجائز بأن تناول الجبن قبل النوم يجلب لك كوابيس، ونريد معرفة مقدار الحقيقة وراء ذلك”.

وتشمل التجربة أنواعا مختلفة من الأجبان، منها نباتية وأخرى خالية من اللاكتوز، وفي كل أسبوع يتناول الشخص كمية محددة قبل النوم، ثم يسجل ملاحظاته عن النوم والأحلام والكوابيس، وكذلك مستويات الطاقة في جسده خلال الأسبوع.

وتشترط الشركة في المتقدم أن يكون عمره أكثر من 21 عاما، وأن ينام بمفرده خلال التجربة، مع جدول نوم ثابت، وأيضا يمتلك ساعة ذكية لتقديم القياسات عن جسده.

كما اشترطت الشركة أن يكون المتقدم لا يعاني من الأرق أو أي مشكلات سابقة في النوم، وكذلك لا يعاني من حساسية اللاكتوز الموجود في الأجبان.

واختتمت الشركة طلبها للوظيفة قائلة “نحن نبحث عن أشخاص مبادرين صادقين، يتمتعون بمهارات كتابة جيدة، ويستمتعون بالنوم وتناول الطعام. لذا، إذا كنت تعتقد أنك لائق للوظيفة أو تعرف شخصا كذلك، فيرجى التقدم”.

