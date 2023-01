دراسة: الإصابة المبكرة بأمراض القلب قد تؤدي إلى الخرف

كشفت دراسة حديثة أن الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر، معرضون أكثر من غيرهم بثلاثة أضعاف، لمشكلات الذاكرة والتدهور المعرفي في منتصف العمر وعند الشيخوخة.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، ارتبطت أمراض القلب والأوعية الدموية، بزيادة خطر الإصابة بضعف الإدراك والخرف، فضلًا عن ضعف صحة الدماغ بشكل عام في منتصف العمر ولدى المسنّين.

Early cardiovascular disease linked to worse brain health in middle age https://t.co/AQd1WfjQCD #sciencenews

وخلال الدراسة التي استمرت مدة تصل إلى نحو 30 عامًا، تابع الباحثون 3146 شخصًا كانت أعمارهم تتراوح بين 18 و30 عامًا في بداية الدراسة، وبحلول نهاية الدراسة، كان متوسط تلك الأعمار 55 عامًا.

ومن إجمالي المشاركين تم تشخيص 147 حالة (5%)، بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة، مثل الشريان التاجي، والسكتة الدماغية، وفشل القلب الاحتقاني.

وبعد متابعة المشاركين مدة ثلاثة عقود، خضع الجميع لخمسة اختبارات معرفية تحدد مهارات التفكير والذاكرة، وهي الإدراك العالمي، والطلاقة اللفظية، والذاكرة اللفظية، وسرعة معالجة المعلومات، والوظيفة التنفيذية.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون أمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة، كان أداؤهم أسوأ من غيرهم ممن لم يصابوا بتلك الأمراض.

كما وجد الباحثون أن أمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة، ارتبطت بفرط كثافة المادة البيضاء في الدماغ، مما يشير إلى انخفاض سلامة أنسجة المخ.

Early cardiovascular disease may speed up cognitive decline in middle age https://t.co/FxnLxh0EVu #ScienceTwitter

— Medical News Today (@mnt) January 26, 2023