“ريلمينيدين”.. عقار للضغط يطيل العمر ويبطئ الشيخوخة

أظهرت نتائج دراسة حديثة أن عقار ريلمينيدين المستخدم حاليًّا لعلاج ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يطيل العمر ويبطئ الشيخوخة عن الشباب ومن هم أكبر منهم سنًّا.

ويمتاز عقار ريلمينيدين بندرة الآثار الجانبية، فضلا عن محاكاته تأثيرات خفض السعرات الحرارية، وتحسين المؤشرات الصحية.

وعلى عكس الأدوية الأخرى التي درسها الباحثون سابقًا لهذا الغرض، فإن دواء ريلمينيدين الفموي الخافض للضغط لديه القدرة على تأخير الشيخوخة.

وتمت الدراسة بإشراف جامعة ليفربول وكلية الطب بجامعة هارفارد، وبتمويل من مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية.

وحتى الآن كان النظام الغذائي المنخفض السعرات الحرارية هو أفضل حل لمكافحة الشيخوخة، لكن العثور على أدوية مثل ريلمينيدين يمكن أن يحاكي فوائد تقليل السعرات الحرارية وهي الاستراتيجية الأكثر كفاءة لمكافحة الشيخوخة.

من جانبه قال البروفيسور جواو بيدرو ماجالهايس، المشرف على البحث “إن إعادة توظيف الأدوية القادرة على إطالة العمر الافتراضي والعيش بصحة لها إمكانات هائلة غير مستغلة في مجال دراسات الشيخوخة”.

وأضاف “يحرص الباحثون الآن على اكشاف ما إذا كان للريمينيدين تطبيقات إكلينيكية أخرى”.