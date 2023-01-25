صحفيان يحرجان مدير شركة فايزر بشأن “عدم فعالية” لقاح كورونا.. هكذا كان رده (فيديو)

أحرج صحفيان مدير شركة فايزر ألبرت بورلا وهو يمشي في أحد شوارع مدينة دافوس السويسرية، حيث طالباه بالاعتذار عن عدم فاعلية لقاح الشركة في منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو الذي حقق انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، مراسلا موقع “روبل نيوز” الكندي، عزرا ليفانت وآفي يميني، وهما يطرحان أسئلة على الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، الذي كان في دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، حول نجاح اللقاح في منع انتشار كورونا.

وقال ليفانت موجهًا كلامه للمسؤول “سيد بورلا، هل يمكنني أن أسألك متى علمت أن اللقاحات لا توقف انتقال فيروس كورونا؟ إلى متى ظللت تعرف ذلك قبل أن تقوله علنا؟”.

ثم طرح ليفانت سؤالًا بشأن احتفاظ شركة فايزر بسر بشأن اللقاحات “قلت إنها فعالة بنسبة 100%، ثم 90%، ثم 80%، ثم 70%، لكننا نعلم الآن أن اللقاحات لا توقف انتقال العدوى. لماذا تحتفظ بهذا السر؟”.

كما وجّه ليفانت أسئلة لبورلا حول العلاقة بين اللقاح والتهاب عضلة القلب.

أما الصحفي الآخر آفي يميني، فسأل “هل حان الوقت للاعتذار للعالم يا سيدي؟ لإعادة المبالغ إلى البلدان التي اقترضت أموالها لشراء لقاح لا يعمل. لقاح غير فعال. ألا تخجل مما فعلته في آخر عامين”.

فيما اكتفى بورلا بالإجابة “شكرًا جزيلًا لك”، ثم تمنى للصحفي يومًا جميلًا.

"هل حان وقت الاعتذار للعالم".. صحفيان يحرجان مدير شركة #فايزر أمام الكاميرا ويوجهان له سؤال عن "عدم فعالية" لقاح #كورونا .. 🎥 شاهد كيف كان ردّه؟! pic.twitter.com/Pgp84vqBV1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 25, 2023

واعترفت “فايزر” أمام البرلمان الأوربي في أكتوبر/تشرين الأول بأنها لم تختبر قدرة لقاح كورونا الخاص بها على منع انتقال العدوى قبل طرحه في السوق.

وتضاعف أرباح “فايزر” خلال العام 2021 لتصل إلى 22 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات اللقاحات المضادة لكورونا.

وأفادت الشركة العملاقة في تقرير مالي إن إيراداتها السنوية تضاعفت لتبلغ 81.3 مليار دولار خلال العام 2021، فيما لم تكشف بعد عن أرباحها في العام 2022.