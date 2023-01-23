ماذا يحدث للجسم في حال الاستغناء عن السكر لمدة شهر؟

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يستهلك الأمريكيون في المتوسط 77 غرامًا من السكر المضاف يوميًّا، أي نحو نصف كوب من السكر، وهو ثلاثة أضعاف الكمية اليومية المسموح بها للنساء.

والسكر المضاف هو المواد أو الشراب الذي يضاف خلال عملية تصنيع الأغذية والمشروبات لتحليتها.

وقالت جمعية القلب الأمريكية إن المصدر الرئيسي للسكر المضاف يأتي عادة من المشروبات تليها الوجبات الخفيفة والحلوى.

وعلى عكس السكر الطبيعي، يرتبط هذا النوع من المُحلَّيات بمرض السكري وزيادة الوزن فضلًا عن أمراض الكبد الدهنية، وفقًا لمجلة “هارفارد هيلث بابليشنغ”.

وبعد معرفة بعض هذه الآثار المحتملة لاستهلاك الكثير من السكر، فلنتعرف على فوائد الاستغناء عن السكريات المضافة لمدة شهر واحد فقط.

تقليل الالتهابات في الجسم

تم ربط الالتهاب المزمن الذي يصيب نحو 125 مليون أمريكي بمجموعة واسعة من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والزهايمر والتهاب المفاصل.

ووفقًا للإحصاءات، يموت ثلاثة من كل خمسة أشخاص في جميع أنحاء العالم بسبب هذه الأمراض الالتهابية.

ويُعَد استهلاك كمية كبيرة من السكريات من بين عوامل نمط الحياة الشائعة التي قد تزيد من فرص الإصابة بالالتهابات، وذلك وفقًا لدراسة بحثية أُجريت عام 2006.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

قال تقرير نُشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2020، إن تناول السكر قد يكون عامل خطر في تطوير بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان الثدي.

زيادة الطاقة

يمكن للسكر المكرَّر، على غرار الموجود في الأطعمة المصنعة والبسكويت ورقائق البطاطس والكعك، أن يزيد الشعور بالخمول، وبالتخلي عن هذه الأطعمة لمدة شهر تزيد مستويات الطاقة في الجسم.

تقليل الاكتئاب والقلق

قد لا يكون للتخلص من السكر المضاف لمدة شهر آثار إيجابية على الجسم فحسب، بل على الصحة العقلية أيضًا، فوفقًا لدراسة يرتبط تناول كميات كبيرة من السكر بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.

وفي دراسة نُشرت عام 2019، وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يمكن أن يسبب تغيرات في وظائف المخ العصبية والحالات العاطفية.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

وجدت دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية، أنه بغض النظر عن وزن الشخص أو مستويات الدهون الحشوية، فإن تناول مشروب واحد مُحلَّى بالسكر يوميًّا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

الحصول على بشرة أفضل

لاحظت دراسة حديثة في فرنسا أن اتباع نظام غذائي مليء بالسكر والدهون والمنتجات الحيوانية كان مرتبطًا بالفعل بزيادة حَب الشباب لدى البالغين، وبالتالي يُعَد الاستغناء عن السكر لمدة شهر مفيدًا في تنظيف البشرة.