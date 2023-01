“الأخت أندريه”.. كشف سر العمر الطويل لأكبر معمرة في العالم

عن عمر يناهز 118 عامًا، توفيت الراهبة الفرنسية أندريه خلال نومها، في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، بدار رعاية المسنين في تولون قبل 3 أسابيع من عيد ميلادها الـ119.

ولدت أندريه في 11 فبراير/شباط 1904، وبذلك سجلت الرقم القياسي في موسوعة (غينيس) بوصفها أكبر معمرة في العالم وأطول امرأة عمرًا وأكبر شخص معمر بشكل عام.

في حياتها، لم تقدم وصفًا تفصيليًا دقيقًا لنظامها الغذائي اليومي أثناء المقابلات الصحفية، لكن عادات أكلها أسهمت في بلوغ مثل هذا العمر المتقدم بصحة جيدة.

وتكريمًا لحياة “الأخت أندريه” الطويلة، نُشرت عادات أكلها على موقع (Eat This, Not That) الذي لخص حميتها الغذائية فيما يلي:

أولًا: تناول الطعام بشكل جماعي

منذ الحرب العالمية الثانية، كانت “الأخت أندريه” عضوًا في الرهبانية الكاثوليكية لراهبات المحبة التي تخدم الأيتام وكبار السن ومرضى المستشفيات، لذلك كانت دائمًا تتناول الطعام بشكل جماعي.

في السياق، كشف بحث بجامعة أكسفورد أنه كلما زاد عدد الأشخاص عند تناول الطعام، زاد شعورهم بالسعادة والرضا.

وتوصلت نتائج دراسة أجرتها مجلة (Nutrition Education and Behavior)، في 2013، أن تناول الطعام مع الآخرين بشكل منتظم يرتبط باتباع نظام غذائي صحي.

ويشتهر الفرنسيون بوجباتهم الجماعية التي ثبت أنها تحسّن ميكروبيوم الأمعاء لدى كبار السن، وتقلل الوهن المرتبط بالشيخوخة وتعزز الصحة بشكل عام.

ثانيًا: تناول الطعام المفضل

وفق مجلة (فوربس)، أخبرت الراهبة المراسلين عن “سرها” في الاستمتاع بالشوكولاتة بشكل منتظم.

وأثبتت دراسات أن تناول الطعام الذي يفضله الشخص يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر وهو من أسرار طول العمر.

وأظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بمزاج أفضل كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 35% على مدى 5 سنوات.

ثالثًا: مضادات الأكسدة

اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والحبوب والبقول.

تحتوي الفاكهة والخضروات والبقول والأعشاب والتوابل والمكسرات والحبوب على نسبة عالية من الأنثوسيانين Anthocyanin ومضادات الأكسدة والكربوهيدرات وأوميغا-3 والمعادن والفيتامينات.

وتساعد مضادات الأكسدة على تقليل الالتهابات في الجسم، وتقلل مخاطر الإصابة بأمراض الشيخوخة.