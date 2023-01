باحثون يعثرون على المنطقة المسؤولة عن مرض التوحد داخل الدماغ

توصل فريق بحثي من كوريا الجنوبية إلى تحديد الشبكة الجزيئية الخاصة بالخلية لاضطراب طيف التوحد، وفقًا للبحث المنشور في مجلة Molecular Psychiatry.

وقد أجرى البحث فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور كيم مين سيك أستاذ البيولوجيا الجديدة بمعهد دايجو جيونجبوك للعلوم والتكنولوجيا.

وأثناء التجربة استخدم الفريق البحثي نموذج فأر لاستخراج أنسجة قشرة الفص الجبهي وإجراء تحليل كمي متكامل يعتمد على قياس الطيف الكمي للبروتينات والأيض.

