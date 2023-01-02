باحثون يعثرون على المنطقة المسؤولة عن مرض التوحد داخل الدماغ

توصل فريق بحثي من كوريا الجنوبية إلى تحديد الشبكة الجزيئية الخاصة بالخلية لاضطراب طيف التوحد، وفقًا للبحث المنشور في مجلة Molecular Psychiatry.

وقد أجرى البحث فريق من الباحثين بقيادة البروفيسور كيم مين سيك أستاذ البيولوجيا الجديدة بمعهد دايجو جيونجبوك للعلوم والتكنولوجيا.

وأثناء التجربة استخدم الفريق البحثي نموذج فأر لاستخراج أنسجة قشرة الفص الجبهي وإجراء تحليل كمي متكامل يعتمد على قياس الطيف الكمي للبروتينات والأيض.

As the proud parent of a special needs son (who will be turning 30 next week), this was great news to hear and likely the best Xmas present too. #Autism 👏🙏🎄@autismspeaks @Autism @AutismSociety @RobertKennedyJr https://t.co/F6BBX99JJx — Markets-like people-should be free-TQN-👑 (@TechQn) December 27, 2022

ومن خلال تحليل هذا النموذج ومقارنته مع بيانات مرضى اضطراب طيف التوحد، أكد الفريق أن المشكلات تحدث في شبكات الجهاز العصبي البشري -وهي عبارة عن سلسلة من العقد التي تتصل ببعضها عن طريق روابط- وتحديدًا في الشبكات المسؤولة عن التمثيل الغذائي وشبكات الخلايا العصبية القابلة للاستثارة.

ويُعَد اضطراب طيف التوحد اضطرابًا تنمويًّا عصبيًّا يسبب إعاقة في النمو منذ الطفولة المبكرة، ويتميز بضعف مستمر في التواصل الاجتماعي والسلوكيات المرتبطة بالتفاعل، مما يؤدي إلى أنماط محدودة من الاهتمامات والأنشطة السلوكية، فضلًا عن السلوكيات المتكررة.

ويعاني معظم مرضى اضطراب طيف التوحد من اضطرابات سلوكية، مصحوبة أحيانًا بإعاقات نمو أخرى، ونظرًا لعدم وجود علاج نهائي لمرض التوحد، فضلًا عن عدم وجود طريقة تشخيص دقيقة حاليًا، يتم إجراء التشخيص المبكر لاضطراب طيف التوحد في فترة متأخرة نسبيًّا.

وعلى الرغم من وجود بعض التطور في تحسين الأعراض من خلال العلاج السلوكي، فإن هناك نقصًا في العلاجات الفعالة على المستوى الدوائي نظرًا لعدم تحديد المسبب الرئيسي لمرض التوحد.

من جانبه، أشار البروفيسور كيم مين سيك القائم على الورقة البحثية إلى أن هذا الاختراق الطبي المعتمد على تقنية التحليل المتكامل المتعدد النطاقات التي تم تطويرها من خلال هذه الدراسة قد طورت فهم اضطراب طيف التوحد، وجعلت من الممكن اكتشاف شبكة متكاملة من تمايز الخلايا على المستوى الجزيئي الناجم عن جين معين للتوحد.

وأضاف أن الفريق يعمل الآن على إيجاد الشبكة الأساسية لاضطراب طيف التوحد، وتحديد مسببات المرض، والعمل على تخليق علاج نهائي يحد من معاناة مرضى التوحد على مستوى العالم من خلال إجراء تحليل متكامل لنماذج مختلفة.