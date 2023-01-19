هل يدل صوت الشخص على حالته العقلية؟ دراسة حديثة تجيب

كشفت دراسة حديثة أن أصوات الأشخاص يمكن أن تدل على صحتهم الجسدية والعقلية.

وقال خبراء في دراسة نشرت مؤخرًا في دورية “جورنال أوف فويس” إن أولئك الذين يتمتعون بصوت حزين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأجريت الدراسة على أكثر من 2000 شخص تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 80 عامًا، لتحليل أصواتهم ومعرفة ما تكشفه أصواتهم عن صحتهم الجسدية والعقلية.

وفي حين يشير صوت الشخص إلى صحته الجسدية، وجد الباحثون أن الصوت يمكنه أن يكون أيضًا مؤشرًا قويًا على الصحة العقلية.

ووجد باحثون ألمان أن الأشخاص الذين لديهم نطاق صوتي أوسع كانوا أكثر انفتاحًا وسعادة في الحياة، في حين أن أولئك الذين لديهم صوت رتيب أو مسطح كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه البيانات الحديثة إلى أن واحدًا من كل 6 بريطانيين مصاب بالاكتئاب.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، فإن معدل الاكتئاب بين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا أعلى مما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا وقبل إجراءات الإغلاق.

وفقًا لتحالف الاكتئاب ودعم مرضى الاضطراب الثنائي القطب، يمكن أن يؤدي الاكتئاب في بعض الحالات إلى الانتحار، فضلًا عن أن أولئك الذين يعانون من الاكتئاب هم أكثر عرضة بنسبة 20% لإنهاء حياتهم.