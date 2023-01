يساعد على فقدان نحو 22% من وزن الجسم.. حقائق مهمة عن أحدث دواء لخفض الوزن

يعد دواء “مونجارو” (Mounjaro) الجديد الذي تنتجه شركة “إيلي لي لي” جزءا من مجموعة جديدة من العلاجات التي يعتبرها الخبراء علامة فارقة في الطب لعلاج السمنة، إحدى أخطر التهديدات الصحية على مستوى العالم.

ووفقا للخبراء، ينتمي عقار “مونجارو” إلى فئة العقاقير التي تم تطويرها لتقليد الهرمونات التي يتم إفرازها بشكل طبيعي والتي تزيد من إنتاج الأنسولين وتثبط الشهية.

وتعتمد آلية عمل الدواء الجديد على مستقبلات الشبع في الدماغ، مما يخلق شعورًا بالشبع حتى عند تناول مقدار أقل من المعتاد، ولكن بما يكفي للبقاء بصحة جيدة.

وتم إنتاج العقار لمرض السكري ولكن يمكن استخدامه في حالات السمنة بجرعات أعلى، ويؤدي تناول الدواء الجديد إلى فقدان ما يتراوح بين 15 إلى 22% من وزن الجسم في المتوسط.

كما يعمل العقار أيضا على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والمخاطر الصحية الأخرى المرتبطة بزيادة الوزن، مما يجعله أفضل بكثير من الأدوية القديمة التي ينتج عنها آثار جانبية سيئة على غرار ارتفاع ضغط الدم ورخاوة البراز والإسهال.

وحصل عقار “مونجارو” على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه لمرض السكري من النوع الثاني، وإن كان لم يحصل على الموافقة لاستعماله كعلاج للسمنة بعد؛ ومن المتوقع حصوله على الموافقة قريبا.

#FDAapproves novel treatment to improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes, as an addition to diet and exercise: https://t.co/nUF6Ych0N6 pic.twitter.com/cTclb5TNBO

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) May 13, 2022