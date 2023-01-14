كورونا.. مراكز السيطرة على الأمراض ترصد تأثيرا خطيرا للقاح فايزر

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة الأمريكية من مخاطر محتملة للقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

ورغم التحذير فإن الخطر ليس مرتفعًا، وفق (CDC) التي أوصت بتلقي الجرعات المعززة.

وأصدر هذا التحذيرَ نظامٌ رقابي مشترك للرقابة الصحية بين وكالة الغذاء والدواء، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعرف النظام المشترك للرقابة الصحية اختصارًا بـ”VAERS”، ويهدف إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاحات كوفيد-19 بالولايات المتحدة.

BREAKING BBC News: Cardiologist says likely contributory factor to excess cardiovascular deaths is covid mRNA vaccine and roll out should be suspended pending an inquiry. We did it. We broke mainstream broadcast media 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/F72YS7JAuE — Dr Aseem Malhotra (@DrAseemMalhotra) January 13, 2023

واكتشف هذا النظام -وهو أحد أنظمة مراقبة سلامة اللقاحات المسمى (Vaccine Safety Datalink)- زيادة محتملة في نوع معين من السكتات الدماغية لدى أشخاص يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر حصلوا مؤخرًا على إحدى الجرعات المعززة من لقاح فايزر-بيونيك المضاد لكوفيد-19.

وكشف التقرير أن كبار السن الذين حصلوا على جرعة معزّزة من اللقاح يُحتمل أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية في غضون الأسابيع الثلاثة الأولى بعد تلقي اللقاح.

وتُعَد السكتات الدماغية الإقفارية الشكل الأكثر شيوعًا من السكتات الدماغية، وهي عبارة عن انسداد الدم في الدماغ بسبب الجلطات.

وعلى الرغم من التحذير، فقد أوصى مركز السيطرة على الأمراض (CDC) باتباع ممارسات التطعيم الحالية نفسها، مضيفًا أن مخاطر كوفيد-19 لكبار السن لا تزال تفوق أي مشكلات محتملة تتعلق بسلامة اللقاح.