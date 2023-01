كورونا.. مراكز السيطرة على الأمراض ترصد تأثيرا خطيرا للقاح فايزر

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المتحدة الأمريكية من مخاطر محتملة للقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

ورغم التحذير فإن الخطر ليس مرتفعًا، وفق (CDC) التي أوصت بتلقي الجرعات المعززة.

وأصدر هذا التحذيرَ نظامٌ رقابي مشترك للرقابة الصحية بين وكالة الغذاء والدواء، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويُعرف النظام المشترك للرقابة الصحية اختصارًا بـ”VAERS”، ويهدف إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية للقاحات كوفيد-19 بالولايات المتحدة.

Cardiologist says likely contributory factor to excess cardiovascular deaths is covid mRNA vaccine and roll out should be suspended pending an inquiry.

