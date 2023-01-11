الصحة العالمية تحث المسافرين على وضع الكمامات مع انتشار متحور جديد لكورونا

قال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إنه يتعين على الدول أن تدرس توصية الركاب بوضع كمامات خلال الرحلات الطويلة في ظل الانتشار السريع لأحدث متحور من فيروس كورونا.

وذكر مسؤولو المنظمة في إفادة صحفية أنه تم اكتشاف عدد صغير لكن متزايد من الإصابات بالمتحور (إكس بي بي 1.5) في أوربا.

وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوربا، إنه ينبغي نصح الركاب بوضع كمامات في الأماكن شديدة الخطورة مثل الرحلات الطويلة، مضيفة أنه “يجب أن تكون هذه توصية للركاب القادمين من أي مكان ينتشر فيه مرض كوفيد-19 على نطاق واسع”.

وقال مسؤولو الصحة إن المتحور (إكس بي بي 1.5) الأسرع نقلا للعدوى من السلالة أوميكرون، يمثل 27.6% من الإصابات في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السابع من يناير/كانون الثاني.

لا تهديد على أوربا

وأعلنت منظمة الصحة أنها لا ترى تهديدا مباشرا على أوربا من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وقال هانز كلوج، المسؤول عن الدول الأوربية في المنظمة، إنه بناء على المعلومات التي تلقتها الصحة العالمية من الصين لم يكن هناك أي تهديد.

وأعرب كلوج عن تفهّمه لقيام بعض الدول بفرض تدابير جديدة على القادمين من الصين.

وأضاف “نقر بأن عددا من الدول، بناء على المبدأ الوقائي، تنفذ بعض الإجراءات، لكن لا بد من العمل بإجراءات متناسبة وغير تمييزية”.

ولم يتضح بعد إن كان المتحور الجديد سيتسبب في موجة عالمية جديدة من الإصابات، ويقول الخبراء إن اللقاحات الحالية ما زالت توفر حماية من الأعراض الشديدة ودخول المستشفيات والوفاة.

وأعادت كل من كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا، والمغرب وقطر وكندا واليونان وماليزيا وفنلندا وهولندا، العمل بالتدابير التي تطلب نتائج اختبار سلبية للقادمين من الصين.

وأصدرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوربي والمركز الأوربي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أمس الثلاثاء، توصيات للرحلات الجوية بين الصين والاتحاد الأوربي بما فيها “إجراءات غير دوائية للحد من انتشار الفيروس، مثل وضع الكمامة واختبار المسافرين، وكذلك مراقبة مياه الصرف بوصفها أداة إنذار مبكر للكشف عن المتحورات الجديدة”.