بارقة أمل للمصابين.. تقنية طبية جديدة لعلاج “الندوب” بواسطة بصيلات الشعر

توصل فريق بحثي في بريطانيا إلى تقنية جديدة لعلاج الندوب بواسطة بصيلات الشعر، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لمنع وقوعها تماما في نهاية المطاف.

وكشف فريق البحث، بعد تجارب أجريت على 3 متطوعين، أن زرع بصيلات الشعر داخل الندوب يساعد على تكوين خلايا وأوعية دموية جديدة، ويغير تركيب مادة الكولاجين على طبقة الجلد داخل الندبة، مما يجعلها تستعيد شكل الجلد السليم.

وقالت رئيسة فريق الدراسة -من الكلية الإمبراطورية في لندن- إن هذه الدراسة يمكن أن تؤدي إلى علاجات أفضل للندوب داخل الجسم وخارجه، وتعطي بارقة أمل للمصابين بالندوب الكبيرة التي يمكن أن تؤثر في الوظائف الحيوية لأعضاء الجسم وتصيب بالإعاقة.

ويقول العلماء إن الإصابة بالندوب تؤثر في تكوين الشعر والغدد العرقية والأوعية الدموية والأعصاب على سطح الجلد، وكلها عوامل تؤثر في آلية ضبط حرارة الجسم والشعور بالألم والإحساس بشكل عام.

كما أن الإصابة بالندوب يمكن أن تؤثر في الحركة، وتعطي شعورًا بعدم الارتياح والاضطراب النفسي.

وفي الدراسة، قام الفريق البحثي بزرع بصيلات شعر في فروة رأس كل من المتطوعين الثلاثة عام 2017، وقاموا بعمليات تصوير مجهري بعمق 3 ملليمتر قبل الزرع وبعده على مدار شهرين و4 و6 أشهر بعد الجراحة.

ووجد الباحثون أن بصيلات الشعر أسفرت عن تحسن ملموس في تركيب الجلد داخل الندوب، حيث استعاد الجلد الشكل الطبيعي والصحي تدريجيًّا.

ويقول الباحث فرانسيسكو خيمينيز المتخصص في مجال زراعة الشعر إن نحو 100 مليون شخص يصابون بندوب في دول العالم ذات الدخل المرتفع وحدها سنويًّا.

ويرجع السبب في ذلك بشكل أساسي إلى الجراحات، وبالتالي فإن هذا البحث “يفتح آفاقا جديدة لعلاج الندوب وصولًا إلى منعها تماما في نهاية المطاف”.