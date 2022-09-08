على عكس الشائع.. دراسة حديثة تكشف دور الفول السوداني في إنقاص الوزن (فيديو)

دحضت دراسة جديدة بعض المفاهيم الخاطئة حول الآثار الصحية للفول السوداني، وخلصت إلى أنه يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ على صحة القلب.

وأجريت الدراسة الأسترالية بالشراكة مع جامعة تكساس للتكنولوجيا وشملت مجموعتين من البالغين المعرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

ووجدت الدراسة أن تناول 70 غرامًا من الفول السوداني المحمص يوميًّا قبل 30 دقيقة من تناول الوجبتين الرئيسيتين ضمن نظام حمية صحية، أدى إلى تحسّن كبير في انخفاض ضغط الدم لدى المشاركين (بمقدار 5 ملم زئبقية) فضلًا عن تحسين مستويات الجلوكوز، وهو ما يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 10%.

ووجد الباحثون أيضًا أن المسجلين في كلا المجموعتين فقدوا حوالي (6.7 كيلوغرامات) بعد 6 أشهر من بدء التجربة مع المحافظة على أنماط ممارسة الرياضة الثابتة طوال فترة الدراسة.

Peanuts present a nutty solution for weight loss https://t.co/4XvcpZhcWo via @medical_xpress — Healthcare-Global😷 (@HealthcareGlob1) September 8, 2022

وأضاف القائمون على الدراسة أن الفول السوداني الغني بالدهون الصحية يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي فعال لفقدان الوزن لأنه يساعد على الشعور بالشبع فترات طويلة.

وعادة ما يتجنب الناس الفول السوداني عند محاولة إنقاص الوزن، وذلك بسبب الاعتقاد الشائع بأنه يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أن حفنة صغيرة تعطي شعورًا بالشبع فترات طويلة، وهي فائدة مهمة لمن يتبعون نظامًا غذائيًّا لفقدان الوزن.

ويمكن أن توفر الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف، الشعور بالامتلاء مما يساعد على تقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة والإفراط في تناول الطعام.