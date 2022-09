قد يعرضك لخطر تلف الرئة.. دراسة تحذر من إهمال صحة الفم والأسنان

تعتبر الرئتان أحد أكثر أعضاء الجسم تأثرًا بنظافة وصحة الفم والأسنان حسبما أقرت الجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، إذ يتسبب إهمال اللثة في تراكم الجراثيم والبكتيريا التي تضر بالرئة.

وكشفت الجمعية الأمريكية أن إهمال مشاكل الأسنان يؤذي الرئة، مشيرة إلى أنه بنمو البكتريا وتكاثرها على الأسنان يصل بعضها إلى الرئة عن طريق قطرات صغيرة من اللعاب، مما يجعلها أضعف في مواجهة الأمراض المختلفة.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها الجمعية أن أمراض اللثة قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم الالتهاب المزمن للرئة والإصابة بمرض الربو والانسداد الرئوي المزمن، مما يتسبب في ظهور مشكلات أكبر تصل إلى تلف الرئة على المدى الطويل.

Oral hygiene is more vital than you may realize. Researchers have discovered a link between dental health and general well-being. Heart disease, diabetes, lung disease, osteoporosis, and rheumatoid arthritis have all been related to gum disease. Visit us today for a checkup! pic.twitter.com/MiIAoFnan7

