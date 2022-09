ولو لدقيقتين.. “اتعشّوا واتمشوا” مقولة شائعة ولكنها صحيحة

أظهر بحث جديد أن المشي بعد الوجبة يمكن أن يساعد على تقليل مستويات السكر في الدم حتى لو كان ذلك لبضع دقائق.

وتشير نتائج دراسة أجرتها جامعة “ليمريك” الأيرلندية إلى أن التجول في نزهة خفيفة بعد تناول الوجبة -حتى لو كان ذلك لمدة دقيقتين إلى 5 دقائق- يمكن أن يحسّن مستويات السكر في الدم مقارنة بالجلوس أثناء الأكل أو الاستلقاء بعد الغداء أو العشاء.

كما يمكن أن يساعد الوقوف ببساطة أيضًا على خفض مستويات السكّر في الدم، ولكن ليس بدرجة المشي نفسها، وفق الدراسة.

وتضاف النتائج المقدمة إلى جملة من الدراسات السابقة، والتي أكدت فوائد النشاط البدني الخفيف على صحة القلب ومستويات السكّر في الدم.

وفي تحليل نُشر مؤخرًا في مجلة Sports Medicine، نظر الباحثون في نتائج 7 دراسات قارنت بين تأثيرات الجلوس مقابل الوقوف أو المشي على صحة القلب، بما في ذلك الأنسولين ومستويات السكّر في الدم، ووجدوا أن المشي الخفيف بعد تناول الوجبة كان له تأثير كبير في ضبط مستويات السكّر في الدم.

Just 2 Minutes of Walking After a Meal Is Surprisingly Good for You

A new paper suggests that it takes far less exercise than was previously thought to lower blood sugar after eating.https://t.co/ZAe0d1EghD

— Amit Paranjape (@aparanjape) August 5, 2022