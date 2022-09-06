دراسة تربط بين تناول الأغذية المصنعة وسرطان القولون والمستقيم لدى الرجال

أثبتت دراسة جديدة أجريت في جامعتي “تافتس” و”هارفارد” بالولايات المتحدة، أن الإفراط في استهلاك الأغذية المصنعة يزيد احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وخاصة لدى الرجال.

وفي إطار الدراسة، تبين أن الرجال الذين يستهلكون كميات كبيرة من الأغذية المصنعة تزيد لديهم احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 29%. ولم يرصد الباحثون وجود نفس العلاقة السببية لدى النساء.

وهذا النوع من السرطان هو ثالث أكبر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة.

وشملت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية البريطانية (بي إم جي) أكثر من 200 ألف متطوع من بينهم 159 ألفا و907 من النساء و46 ألفا و341 من الرجال وأجريت على مدار أكثر من 25 عاما.

كشفت دراسة أجريت في السويد ونشرتها مجلة نيتشر العلمية أن تشغيل تكييف الهواء البارد في الغرفة يقلل نمو الأورام السرطانية.. تعرف أكثر على التفاصيل من خلال موقعنا عبر الرابط التاليhttps://t.co/C8ghiXwr2t#طب #صحة#مع_الحكيم#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/9KVpmNmeNa — مع الحكيم (@m3alhakim) August 10, 2022

وخلال التجربة، كان المتطوعون يقدمون استبيانات كل 4 سنوات بشأن معدلات استهلاكهم لنحو 130 صنفًا غذائيًّا، وكان يتم تصنيف المشاركين حسب معدلات استهلاكهم للأغذية المصنعة.

وتبيّن خلال الدراسة أن الفئة الأكثر استهلاكًا للحوم المصنعة كانت عرضة أكثر من غيرها للإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

نُشرت دراسة في "دورية بابليك هيلث نيوتريشن" اشتملت على بيانات 10 آلاف وثلاثمئة وتسعة وخمسين أمريكي من البالغين أكبر من ثمانية عشر عاما، حذرت بشدة من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على كميات عالية من السكر المضاف والدهون المشبعة والملح بينما تحتوي على قليل من البروتين والألياف. pic.twitter.com/BX1AQiawhT — مع الحكيم (@m3alhakim) September 5, 2022

ونقل الموقع الإلكتروني (ميديكال إكسبريس) المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث (لو وانغ) من كلية فريدمان للعلوم والسياسات الغذائية في جامعة تافتس قوله إن “اللحوم المصنعة تندرج تحت فئة الأطعمة الفائقة التصنيع.

وأضاف أنها “مسبب قوي لسرطان القولون والمستقيم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات وكميات أقل من الألياف، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهي من الأسباب المعروفة أيضًا للإصابة بهذا النوع من السرطان”.