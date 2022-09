دراسة: “محادثة” بين الدماغ والخلايا الدهنية قد تكون السر وراء فقدان الوزن بشكل دائم

“سر فقدان الوزن يكمن في الدماغ” هكذا يرجح العلماء الآن بعدما حدّد باحثون حديثًا الخلايا العصبية التي تنقل الرسائل من الخلايا الدهنية إلى الدماغ وفقًا لمجلة “ساينس ديلي”.

ويعتقد العلماء المشاركون في الدراسة أن الآثار المترتبة على هذه النتيجة ستكون عميقة، إذ وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “نيتشر” العلمية أن الرسائل الموجهة للأنسجة الدهنية بواسطة الدماغ تؤثر في عمليات التمثيل الغذائي بالجسم، مما يعني أن الدماغ يؤثر في الوزن بدلًا من مجرد الاستجابة للإشارات الهرمونية في الدم.

وفي الدراسة الأخيرة طور المؤلفان المشاركان (يي وأردم باتابوتيان) بقيادة فريق من معهد سكريبس للأبحاث طريقتين جديدتين للنظر في العلاقة بين الخلايا العصبية الحسية والأنسجة الدهنية.

واستخدم الباحثون أولًا طريقة تصوير تسمى (HYBRiD) جعلت أنسجة الفئران شفافة، وسمحت لهم بتتبع مسارات الخلايا العصبية من خلال الدهون أو الأنسجة الدهنية.

"The discovery of these neurons suggests for the first time that your brain is actively surveying your fat …"

