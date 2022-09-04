بعد وفاة 4 أشخاص.. الأرجنتين تتوصل إلى هوية مرض غامض يصيب الجهاز التنفسي

أكدت السلطات الصحية في الأرجنتين، أمس السبت، أن الالتهاب الرئوي المُعدي الذي أودى بحياة 4 أشخاص في شمال غرب البلاد هو داء الفيالقة.

وارتبطت الحالات بمستشفى خاص في مدينة (سان ميجل دي توكومان)، وفق منظمة الصحة للبلدان الأمريكية.

ومنذ الاثنين الماضي، رصد مسؤولو الصحة المحليون حتى الآن 11 حالة مؤكدة، منها 4 وفيات.

وتشمل أعراض مرض الفيالقة الحمى وآلام العضلات والبطن وضيق التنفس، وأصيب العديد من المرضى بالتهاب رئوي في الرئتين.

ويمكن أن تنتقل البكتيريا المسببة لمرض الفيالقة عندما يستنشق الناس الهواء الملوث الناتج عند استخدام بخاخات المياه، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، ويمكن أن تحدث العدوى أيضًا عن طريق استنشاق الماء أو الجليد الملوث.

وقالت وزيرة الصحة كارلا فيزوتي إن داء الفيالقة له تأثير كبير في الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة ممن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى ضرورة العلاج بالمضادات الحيوية.

وأجرى معهد (مالبران) -المختبر المرجعي الأرجنتيني- اختبارات لمعرفة منشأ المرض، مع استبعاد كوفيد-19 والإنفلونزا من النوعين (أ) و(ب).

وظهرت الأعراض على الحالات الست الأولى بين 18 و22 أغسطس/آب الماضي، والحالات الثلاث التي أعلن عنها، الخميس، سجّلت أعراضًا بين 20 و23 من الشهر نفسه.