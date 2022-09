متوفر في كل منزل.. دراسة تحدد المشروب الأمثل لمرضى السكري

كشفت دراسة حديثة عن أفضل مشروب لمرضى السكري، مؤكدة أنه يخفّض مستويات السكر في الدم بنسبة 30%.

وذكرت جمعية أصحاب مرض السكري في المملكة المتحدة على موقعها الإلكتروني أن الماء هو أفضل مشروب من جميع النواحي لأصحاب هذا المرض، لأنه لا يحتوي على أي كربوهيدرات أو سعرات حرارية.

وشددت الجمعية على أن أجسام مرضى السكري تتطلب شرب مزيد من السوائل، وبالتحديد عندما يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، حيث يتخلص الجسم من السكر الزائد عن طريق البول.

Drinking enough water is essential for good health. In fact, research shows that drinking at least eight glasses of water per day can reduce the risk of heart disease, diabetes, and other diseases.#drinkwater #water #stayhydrated pic.twitter.com/gMXxZlGcWO

— Dany Goldraij (@Praktikotips) September 3, 2022