متوفر في كل منزل.. دراسة تحدد المشروب الأمثل لمرضى السكري

كشفت دراسة حديثة عن أفضل مشروب لمرضى السكري، مؤكدة أنه يخفّض مستويات السكر في الدم بنسبة 30%.

وذكرت جمعية أصحاب مرض السكري في المملكة المتحدة على موقعها الإلكتروني أن الماء هو أفضل مشروب من جميع النواحي لأصحاب هذا المرض، لأنه لا يحتوي على أي كربوهيدرات أو سعرات حرارية.

وشددت الجمعية على أن أجسام مرضى السكري تتطلب شرب مزيد من السوائل، وبالتحديد عندما يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، حيث يتخلص الجسم من السكر الزائد عن طريق البول.

Drinking enough water is essential for good health. In fact, research shows that drinking at least eight glasses of water per day can reduce the risk of heart disease, diabetes, and other diseases.#drinkwater #water #stayhydrated pic.twitter.com/gMXxZlGcWO — Dany Goldraij (@Praktikotips) September 3, 2022

وحذرت أيضًا من خطورة تعرض مرضى السكري للجفاف نتيجة عدم شرب كميات كافية من الماء.

وفي هذا السياق، استعرضت الجمعية الأمريكية لمرضى السكري دراسة تشدد على أن تناول الماء بشكل منتظم يمكن أن يساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين الذين شربوا أكثر من لتر واحد من الماء يوميًّا كانوا أقل عرضة بنسبة 28% للإصابة بفرط سكر الدم الجديد، مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من 500 مل من الماء يوميًّا.

وسلط الباحثون الضوء خلال الدراسة أيضًا على هرمون (فاسوبريسين) الذي يرتفع عند حدوث الجفاف، ويعد أحد عوامل الخطر للإصابة بارتفاع معدلات سكر الدم والسكري.

واستنتج الفريق البحثي أن زيادة تناول الماء يمكن أن تقلل من احتمال ارتفاع مستويات الفازوبريسين وبالتالي تأخير الإصابة بمرض السكري.

وتنصح الهيئة الأوربية لسلامة الغذاء النساء بشرب 8 أكواب من الماء يوميًّا والرجال بشرب 10 أكواب، للحماية من مخاطر السكري.