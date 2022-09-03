كورونا..متحورات “جديدة كليا” قد تظهر هذا الشتاء وملايين السكان في حجر صحي بالصين

أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوربي، أن متحورات جديدة كليًّا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوفرة حاليًّا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحادّ والوفاة.

وأخضعت الصين ملايين السكان في حجر صحي أمس الجمعة في مدينة شينغدو، بجنوب غرب الصين -إحدى أكبر مدن البلاد- بعد ارتفاع محدود في الإصابات بالفيروس.

#COVID19: Experience over the past 2 years shows that the EU could face another wave this autumn/winter. Building on actions proposed in April, we’re urging 🇪🇺 Member States to put the necessary preparedness & response measures in place.#HealthUnion #StrongerTogether — EU Health – #HealthUnion (@EU_Health) September 2, 2022

جرعات معزّزة

وجاء حديث الوكالة الأوربية، مع استعداد دول الاتحاد الأوربي لإطلاق حملة لقاحات معزّزة ضد فيروس كورونا، وقبل موجة من الإصابات يخشى أن تتفشى في وقت لاحق هذا العام.

وتشمل هذا اللقاحات خليطا متنوعا من لقاحات مضادة لأوميكرون الطاغي حاليًّا تم ترخيصها حديثا إضافة إلى اللقاحات الأصلية التي طُوِّرت لمحاربة الفيروس.

وحذّر المسؤول عن اللقاحات في الوكالة الأوربية من أن الناس لا ينبغي أن ينتظروا لقاحًا خاصًّا، وقال “قد يكون هناك متحوّر جديد كلّيًّا قيد الظهور لا يمكننا توقعه اليوم”.

أودت جائحة #كورونا بحياة مليون شخص منذ يناير وفق ما أعلنته #منظمة_الصحة_العالمية، ووصفت المنظمة أن وفاة مليون شخص لا يعد تعايشا معه، محذرة من التهاون في التعامل مع الإجراءات الوقائية، كما دعت المنظمة إلى تسريع وتيرة اللقاح في وقت لا يزال فيه ثلث سكان العالم غير محصنين.#مع_الحكيم pic.twitter.com/kWPY9OuEn1 — مع الحكيم (@m3alhakim) September 1, 2022

لقاحات متنوعة

ويوم الخميس أعطت الوكالة الأوربية موافقتها على لقاحات معدّلة من شركتي فايزر/بايونتيك وموديرنا مخصصة لمكافحة متحوّر “بي آي 1” القديم من أوميكرون.

وهناك لقاح مطور من فايزر مضاد لسلالتي “بي آي 4” و5، يتوقع ترخيصه منتصف سبتمبر/ أيلول الحالي في وقت تطوّر فيه موديرنا لقاحًا مشابهًا.

وكشف المسؤول الأوربي أن هذه اللقاحات المعدلة الجديدة المضادة لأوميكرون سوف تخصص على نطاق واسع للجرعات المعززة للمسنّين والفئات الضعيفة والنساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة.

Preliminary #data also indicate that these adapted #vaccines have the ability to neutralise other #Omicron subvariants, including BA.2, BA2.75, and BA.5. #EMAPresser — EU Medicines Agency (@EMA_News) September 2, 2022

وقال إن عامة الناس سوف يحصلون بدلا من ذلك على اللقاحات الأصلية المصممة لمكافحة سلالة ووهان، مشيرا إلى أنها “لا تزال قادرة على الحماية من كوفيد-19 الحادّ ومن الوفاة” حتى لو كانت أقل فعالية في الوقاية من العدوى.

ولم يستبعد مسؤول اللقاحات في الوكالة الأوربية أن تكون المتحورات الجديدة هذا الشتاء أقرب إلى سلالات أوميكرون الأولية التي تجاوزتها الآن إلى حد كبير “أنواع “بي آي 4” و5.

الملايين في حجر صحي

وفي الصين التي تطبق إجراءات صارمة للحدّ من انتشار الفيروس قامت السلطات في إحدى أكبر مدن الصين، بإخضاع ملايين الأشخاص لحجر صحي في مدينة شينغدو بعد ارتفاع محدود في الإصابات.

وتُطبّق هذه السياسة من خلال فرض إغلاقات عامة عند رصد إصابات بكوفيد-19 وإجراء فحوص شبه إلزامية كلّ 72 أو 48 وأحيانًا 24 ساعة، بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات.

وسجّلت مدينة شينغدو التي يسكنها نحو 21 مليون نسمة يوم الجمعة 150 إصابة جديدة، ولوقف الإصابات أطلقت السلطات فحوصا عامة للكشف عن المرض وأمرت السكان بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر.

كشفت دراسة ضخمة شملت ما يقرب من مليون شخص في 8 دول مختلفة أن هناك إصابات بالنسخة الأطول من #كورونا التي تعرف بـ”كوفيد طويل الأمد”، حيث يعاني المصابون من أعراض شديدة تستمر حتى عامين كاملين بعد التعافي من الأعراض الأولية لفيروس كورونا..تعرف أكثر https://t.co/4SVgmR4gS4#مع_الحكيم pic.twitter.com/k8oc1Tiu4B — مع الحكيم (@m3alhakim) August 20, 2022

وستتمكن كلّ أسرة من خروج شخص واحد يوميًّا لشراء السلع الأساسية، بشرط أن يقدم نتيجة سلبية من فحص “بي سي آر” لم يمض عليه أكثر من 24 ساعة.

وأظهرت مقاطع فيديو، صفوف انتظار طويلة للخضوع للفحص في الشارع مع رفوف فارغة في محلات السوبرماركت، وقال أحد السكان إن الناس يقومون بشراء المؤن لأخذ احتياطاتهم حتى لا يحدث لهم مثلما حدث في شنغهاي.

واشتكى السكان في شنغهاي في وقت سابق من نقص المواد الغذائية خاصة الطازجة منها، بعد أن طبقت السلطات إجراءات حجر صحي مفاجئة.

وتواجه الصين منذ أسابيع تجددا محدودا في انتشار كوفيد لكنه أصبح يمتدّ إلى أقاليم عديدة من البلاد، ففي شينزين (جنوب) المدينة الكبرى الواقعة على حدود هونغ كونغ، أعلنت السلطات الخميس عن قيود في عدة مناطق، تسببت في تهافت على تطبيقات توصيل الطعام.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت أن برّ الصين الرئيسي سجل نحو 1988 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 502 منها مصحوبة بأعراض.