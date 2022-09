كورونا..متحورات “جديدة كليا” قد تظهر هذا الشتاء وملايين السكان في حجر صحي بالصين

أفادت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوربي، أن متحورات جديدة كليًّا من فيروس كورونا قد تظهر هذا الشتاء، لكن اللقاحات المتوفرة حاليًّا يفترض أن تحمي من الإصابة بالمرض الحادّ والوفاة.

وأخضعت الصين ملايين السكان في حجر صحي أمس الجمعة في مدينة شينغدو، بجنوب غرب الصين -إحدى أكبر مدن البلاد- بعد ارتفاع محدود في الإصابات بالفيروس.

#COVID19: Experience over the past 2 years shows that the EU could face another wave this autumn/winter.

Building on actions proposed in April, we’re urging 🇪🇺 Member States to put the necessary preparedness & response measures in place.#HealthUnion #StrongerTogether

— EU Health – #HealthUnion (@EU_Health) September 2, 2022