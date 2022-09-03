شارك في العملية 14 طبيبا.. إزالة ورم وزنه 45 كيلوغراما من جسد امرأة في البرازيل (صور)

استطاع فريق طبي إزالة ورم كبير يزن نحو 45 كيلوغرامًا لامرأة، خلال عملية جراحية طارئة بمستشفى بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

وقال الدكتور جلاوشيو بويشات إن المريضة (47 عامًا) كانت تعيش بالورم منذ 5 سنوات.

واستغرقت العملية ساعتين، حيث أزال الأطباء الكتلة التي يبلغ وزنها 100 رطل وكانت معلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة التي يبلغ طولها 150 سنتيمترًا، وكانت تزن 149 كيلوغرامًا وقت العملية.

ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية (UOL) عن الطبيب بويشات قوله “لقد كان أكبر ورم أجريت عليه عمليات جراحية، وهو غالبًا أكبر ورم خضع لعملية جراحية على الإطلاق”.

وأشار إلى أن المريضة أُدخِلت إلى مستشفى “ساو خوسيه دو آفاي” يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغت عن صعوبات في التنفس بسبب الورم.

ووفقًا لصحيفة (ديلي ميل)، فقد عقد بويشات ومساعدوه مؤتمرًا لمناقشة التصوير بالأشعة السينية وقرروا إزالة الكتلة، حيث شارك ما لا يقل عن 14 طبيبًا في الجراحة لإزالة هذا الورم.

وتم تغطية تكاليف العملية عبر الحكومة البرازيلية.

ويعتقد بويشات ومساعدوه أن الورم ربما يكون قد تطور في رحم المرأة، إذ سيستغرق الأمر نحو 3 أسابيع حتى يتعرفوا على نتائج العملية.

وقال الجرّاح البرازيلي إن المرأة “تتمتع بصحة جيدة ومستقرة وتتنفس بدون مساعدة من الأجهزة، كما تتحدث وتتناول الطعام”.